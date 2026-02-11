Estrenos de cine y series con mujeres tras las rejas, Margot Robbie y Mark Ruffalo

Entre los estrenos de la semana está la segunda temporada de "En el barro", con la llega de Eugenia "China" Suárez al penal de La Quebrada.

A un mes y medio de los Premios Oscar, dónde ver las películas nominadas

En su segunda temporada , esta serie carcelaria profundiza el retrato de mujeres arrasadas por el sistema, donde la violencia no siempre grita y la lealtad se negocia a diario.

Dirigida por Sebastián Ortega , la historia gana espesor político y emocional, con un clima opresivo que no da respiro. Valeria Lois y Ana Garibaldi sostienen actuaciones filosas, acompañadas por participaciones especiales de actrices de fuerte presencia como Cecilia Roth, Julieta Zylberberg y Leonora Balcarce, que suman capas y tensión al relato. Cruda y sin concesiones.

"Luna de miel con mamá"

("Lune de miel avec ma mere", Francis/2025) Netflix

En esta comedia francesa que despuntó en Netflix, tras ser abandonado en el altar por su prometida que vuelve con su ex, Michèle Laroque se roba la película como la madre imparable que termina obligando a su hijo a no perder la luna de miel y a convertir un desastre sentimental en viaje de descubrimiento familiar.

Entre situaciones absurdas, risas y alguna que otra mirada a cómo reinventar vínculos, la historia reinventa el cliché del viaje fallido en una celebración de lo inesperado.

En síntesis: Irreverente, familiar, catártica.

"Cómo llegar al cielo desde Belfast"

("How to get heaven from Belfast", Irlanda/2025) Netflix

Producción en ocho episodios, dirigida por Michael Lennox, la serie sigue a tres mujeres adultas —interpretadas por Roísín Gallagher, Sinéad Keenan y Caoilfhionn Dunne— que regresan a Belfast para enfrentarse a una muerte del pasado que nunca fue del todo explicada.

El relato cruza humor negro, duelo y memoria política en una ciudad marcada por heridas persistentes. Más que resolver un misterio, la historia indaga cómo la amistad sobrevive —o se degrada— cuando el pasado vuelve a pedir explicaciones.

En síntesis: Memoria, culpa, amistad.

Estrenos en cines

"Goat: La cabra que cambió el juego"

("Goat", EE.UU./2025)

Inspirada en un videojuego donde el Roarball es más que un deporte, esta animación convierte a una pequeña cabra en el motor inesperado de un equipo en crisis. Codirigida por Adam Rosette y Tyree Dillehay, la película combina energía lúdica y relato de pertenencia, usando el lenguaje del gaming para hablar de influencia, liderazgo y cambio colectivo. El diseño visual y el ritmo narrativo refuerzan una épica mínima, donde el impacto no viene del tamaño sino del efecto que alguien puede generar en los demás.

En síntesis: Lúdica, inspiradora, fresca.

"Cumbres borrascosas"

("Wuthering Heights", EE.UU./2025)

En esta enésima adaptación del clásico de Emily Brontë (del que no queda demasiado), el drama romántico se impregna de una intensidad más física y contemporánea. Emerald Fennell dirige con pulso oscuro y mirada incisiva, apostando a un clima de pasión desbordada y resentimiento persistente.

Margot Robbie construye una figura magnética, atravesada por el deseo y la contradicción, que vuelve tangible la violencia emocional que recorre la historia. Lejos del tono solemne, la puesta privilegia la incomodidad y el choque de temperamentos, con una atmósfera áspera donde el paisaje amplifica el conflicto interno. Fennell revisita el original desde una sensibilidad actual, subrayando la toxicidad del amor romántico sin edulcorarlo. Una versión que no busca agradar sino perturbar, y que reabre el texto desde el exceso y la herida.

En síntesis: Intensa, oscura, provocadora.

"El sonido de la muerte"

("Whistle", EE.UU./2025)

Esta nueva entrega dirigida por Corin Hardy toma un objeto maldito —un silbato azteca ancestral— y lo convierte en un protagonista siniestro que redefine la lógica del peligro y la muerte en clave juvenil. Con Dafne Keen y Sophie Nélisse al frente de un grupo de estudiantes que desatan una maldición al activarlo, la película mezcla tensión sobrenatural y ritmos del slasher moderno mientras el peligro se materializa de forma literal y persistente.

Estrenada en Fantastic Fest 2025 antes de llegar al público general, la propuesta no rehúye el gore ni la construcción progresiva del miedo, usando el suspense como motor narrativo y jugueteando con los clichés del género para hacerlos sentir frescos otra vez.

En síntesis: Perturbadora, imaginativa, visceral

"Los caminos del crimen"

("Crime" 101, EE.UU./2025)

Dirigida por Bart Layton, la película sigue a un detective obsesivo que intenta atrapar a un ladrón metódico responsable de una serie de robos de joyas a lo largo de la costa del Pacífico. Mark Ruffalo encarna al investigador que cree enfrentarse a un criminal que sigue reglas estrictas, mientras Chris Hemsworth aparece como una figura ambigua cuya inteligencia y calma lo colocan en el centro de la sospecha.

Lejos del espectáculo ruidoso, la puesta privilegia el detalle y la atmósfera, construyendo una persecución donde la mente importa tanto como la acción. Layton trabaja el duelo psicológico entre cazador y presa, tensando cada encuentro y cada decisión. Un policial seco y elegante, que avanza como un juego de estrategia donde nada es completamente previsible.

En síntesis: Tensa, cerebral, precisa.

"Romería"

(España/2025)

El drama, dirigido por la talentosa Carla Simón, con Llúcia García y Mitch Robles sigue el regreso de una joven a un pasado familiar marcado por ausencias y silencios. Con un tono íntimo y observacional, la película privilegia los gestos mínimos y la memoria afectiva por sobre el conflicto clásico. La propuesta que participó en Cannes, deviene delicada, honesta, a veces irregular, pero emocionalmente persistente.

En síntesis: Intima, sensible, evocativa.

"Tardes de soledad"

(España/2025)

El documental dirigido por Albert Serra, centrado en el torero Andrés Roca Rey, observa la tauromaquia desde la intimidad del rito y la espera. Sin épica ni juicio explícito, la cámara acompaña cuerpos, silencios y miradas.

Serra radicaliza su estilo: tiempo dilatado, repetición y una incomodidad persistente que interpela al espectador más que convencerlo.

En síntesis: Testimonial, austera, incómoda.

"La última enseñanza"

(Argentina/2025)

Dirigida por Elio Hugo Caprin Dal Sasso, la película se propone construir un drama íntimo y contenido sobre la transmisión del conocimiento y los vínculos que dejan huella. En tiempos de cambio, observa el gesto de enseñar como acto de resistencia y legado, con sensibilidad y sin subrayados emotivos.

En síntesis: Serena, reflexiva, humana.

"The Rose: Regresa a mí"

("The Rose: Come back to me", Corea del Sur/2025)

Se trata de un documental dirigido por Eugene Yi que sigue a The Rose, banda surcoreana de rock alternativo, integrada por Woosung, Dojoon, Hajoon y Taegyeom. Entre giras, quiebres y reencuentros, la producción retrata amistad, independencia y música como refugio: un regreso que también interpela a sus seguidores.

En síntesis: Intima, musical, solo para fans.

El estreno de la semana

"En el barro": cuando ellas están tras las rejas

En el barro rs "En el barro" tiene un notable elenco.

Con el estreno de su segunda temporada, "En el barro" confirma que no es solo un spin off de "El Marginal", sino una toma de posición política dentro de la ficción penal argentina. Allí donde la serie madre había narrado la cárcel masculina como un microestado regido por la violencia explícita y los códigos de poder, esta idea paralela desplaza el foco hacia un territorio menos visible y más incómodo: el encierro femenino como dispositivo de administración del descarte.

Creada por Sebastián Ortega y producida por Underground Producciones junto a Telemundo Studios, la serie sitúa su acción en el ficticio penal de La Quebrada, un espacio donde la ley existe de manera intermitente y el Estado aparece más como gestor del abandono que como garante de derechos.

Desde su primera temporada, los autores de "En el barro" sostuvieron una lectura áspera: la cárcel no repara, clasifica; no reinserta, ordena cuerpos según su utilidad o peligrosidad.

En ese contexto surge Gladys Guerra, “La Borges” (un nexo claro con "El marginal"), interpretada con precisión por Ana Garibaldi, quien pasa de ser una interna más a convertirse en eje de un grupo unido por un traslado fallido y una misma intemperie. Junto a ella Lorena Vega, Valentina Zenere, Rita Cortese, Carolina Ramírez y Ana Rujas construyen personajes atravesados por la desigualdad previa al encierro: maternidades interrumpidas, deseos vigilados, culpas heredadas.

A diferencia de "El Marginal", aquí no hay épica del delito ni romanticismo del poder, sino fracturas permanentes.

La segunda temporada, que comienza ahora, abandona el relato de adaptación y se concentra en la gestión del poder. La Borges ya no lucha por sobrevivir, sino por sostener un liderazgo frágil en un penal que endurece sus reglas y reduce los márgenes de negociación. La Quebrada se reorganiza, emergen nuevas internas con capital simbólico propio y el régimen carcelario se vuelve más opaco.

La llegada del personaje de Verónica Llinás introduce una forma de autoridad silenciosa y temible, mientras que el interpretado por Eugenia “La China” Suárez encarna una lógica contemporánea de supervivencia: información, ambigüedad y deseo como herramientas políticas.

En esta etapa, la serie vuelve explícita su tesis central: el castigo ya no es solo físico, sino burocrático y emocional. Las autoridades dejan de ser antagonistas individuales para convertirse en parte de una estructura que administra la violencia sin ensuciarse las manos. El encierro aparece así como una continuidad del afuera, un espejo donde se reproducen las mismas desigualdades bajo otras reglas.

Incluso la materialidad acompaña esa idea: barro real, cuerpos agotados, escenas donde el control se ejerce por desgaste más que por fuerza.

"En el barro" no estiliza el sufrimiento; lo insiste. Y en ese gesto incómodo deja su marca más profunda: no pregunta quién manda en la cárcel, sino qué tipo de sociedad necesita que estas cárceles existan y funcionen. La respuesta, inquietante, no queda detrás de los muros. Nos alcanza aun cuando creemos estar a salvo.

