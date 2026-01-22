jueves 22 de enero de 2026
22 de enero de 2026 - 17:02

El Plan de la Mariposa se prepara para la nueva edición del Festival Isoca en San Cayetano

El evento se llevará a cabo durante tres jornadas, desde el viernes 30 de enero a las 13 hasta el domingo1º de febrero a las 15, en el predio del Club Dannevirke, ubicado a pocos kilómetros de la localidad de Lumb y a 80 kilómetros de Necochea.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
El plan de la Mariposa encabeza la grilla y la organización del séptimo Festival Isoca. 

El evento se llevará a cabo durante tres jornadas, desde el viernes 30 de enero a las 13 hasta el domingo 1º de febrero a las 15, en el predio del Club Dannevirke, ubicado a pocos kilómetros de la localidad de Lumb, repartida geográficamente entre los partidos bonaerenses de Necochea y San Cayetano.

"La propuesta es vivenciar una experiencia enriquecedora de música, arte y cultura alternativa. En el evento habrá presentaciones musicales, talleres y charlas de temáticas diversas, como ecología, yoga, meditación, astrología y disciplinas vinculadas con la cultura sustentable", indicaron desde la organización.

Grilla completa

La grilla completa del festival incluye bandas destacadas de diversos géneros, encabezada por El Plan de la Mariposa, Nonpalidece, Julieta Lasso, Mocchi, Santiago Vázquez, Nación Ekeko y Edu Schmidt.

Festival Isoca grilla 2026

Entre los talleres, hay una variedad ecléctica, para múltiples intereses, que podrán realizarse en los distintos espacios del predio. Todos están vinculados a una búsqueda espiritual, artística y de contacto respetuoso con la naturaleza.

Isoka talleres eter

Yoga, canto, biodanza, escritura con Juan Sklar, ceremonias chamánicas, actividades lúdicas para chicos y grandes, bautismo de escalada en árboles, inmersión en hielo, son algunas de las posibilidades que ofrece Isoca.

Isoca Marea y Raíz

Santiago Vázquez dará un taller de ritmo con señas, habrá espacios de encuentro para mujeres, astrología, y talleres relacionados a la salud ancestral.

magma y cruz del sur

Entrada y accesibilidad

La entrada del festival incluye:

  • Acceso desde el viernes 30 de enero a las 13 hasta el domingo 2 de Febrero a las 15.
  • Acceso a todos los talleres, charlas y recitales.
  • Zona de acampe.
  • Zona de estacionamiento.
  • Baños y duchas de agua fría.

Dentro del predio se podrán comprar comidas (incluyendo opción vegana y sin T.A.C.C) y bebidas (cervezas artesanales y jugos naturales). La entrada es gratuita para menores de 6 años y personas con discapacidad, presentando el CUD (Certificado Único de Discapacidad); m enores de 18 años deberán entrar al predio acompañados de un adulto responsable.

Entre las recomendaciones, recalcaron que no se podrá hacer fuego bajo ningún motivo y no se podrá ingresar con alimentos ni bebidas.

Las entradas se puede adquirir a través de la página Tu Entrada.

Más información:

Fuente: Agencia DIB

