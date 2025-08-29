El misterioso mensaje de "El Indio" Solari sobre Brutto, su producción como artista visual

Una de las obras visuales de Carlos "Indio" Solari de la muestra Brutto.

Carlos "Indio" Solari compartió un misterioso y escueto mensaje en sus redes sociales, con algunos indicios de lo que puede llegar a pasar próximamente en la ciudad de La Plata.

"¡Atención damas y caballeros! Pronto más información" , escribió en Instagram, compartiendo el posteo con el perfil del Instituto Cultural bonaerense.

Los pocos datos que hacen referencia a qué hará Solari en la ciudad de las diagonales se encuentra en un breve video que acompaña el texto: a la imagen aérea de la localidad, con la Catedral como emblema inconfundible, se le suma la palabra " Brutto " y el dibujo de una pluma.

¿Cuál es la clave? Brutto es el proyecto como artista visual que encaró Solari hace unos años . Hasta el mes pasado, sus obras estuvieron expuestas en el Museo MAR de la ciudad de Mar del Plata, muestra que fue visitada por más de 100.000 personas.

Podría deducirse, entonces, que la exposición desembarcaría en la capital bonaerense, posiblemente en el Teatro Argentino como sala. La gran pregunta que surge es sobre la presentación de Brutto. ¿Habrá posibilidad de que esté el propio "Indio" Solari? Por ahora, son solo deseos y especulaciones de los fanáticos que se hicieron eco del críptico posteo.

Carlos "Indio" Solari en la Biblioteca Nacional. (Ministerio de Cultura de la Nación/Archivo) Carlos "Indio" Solari en la Biblioteca Nacional. (Ministerio de Cultura de la Nación/Archivo)

En tanto, Brutto es una exposición de arte visual que recopila una selección de obras realizadas con medios digitales de experiencias, mundos imaginarios y derivas personales del artista. El trabajo cuenta con la curaduría de Indio Solari, prologado por Bárbara Maier y Marcelo Figueras.

“Brutto despliega una experiencia visual en serie donde se entrelazan contornos de la naturaleza, la figura humana, conjuros, diablos y elementos mecánicos que se rebelan contra la mesura académica de la estética y las formas encorsetadas”, indicaron meses atrás, cuando la muestra llegó a Mar del Plata

Asimismo, completaron: “Es una apuesta por lo disonante y por lo que se resiste a ser traducido en discurso ordenado. No hay aquí ninguna amabilidad, sino la crudeza de una imaginación que se manifiesta imperturbable, desbordando los márgenes y conmoviendo la sensibilidad de quienes, además de escuchar, ahora observamos”. (DIB)