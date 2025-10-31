Dos destinos escalofriantes que vibran con Halloween

Ya sea participando de un desfile colorido, intercambiando golosinas, pidiendo caramelos o contando cuentos de hadas, Halloween es una de las fiestas más celebradas y que gana cada vez más espacio en muchos países. Sin embargo, hay destinos que son ideales para su celebración.

Conocida como la “capital mundial de Halloween”, Anoka es un suburbio del norte de Minnesota. Durante casi un siglo, los habitantes de esta ciudad de Minnesota han realizado una celebración comunitaria para Halloween, que incluye tres desfiles: el Light up the Night Parade, con globos de desfile iluminados que recorren Main Street; el Grand Day Parade, un espectáculo de tres horas que recorre la ciudad, y el Big Parade of Little People, donde los estudiantes del lugar participan en las celebraciones.

Hoy en día en Estados Unidos, Halloween es una de las fiestas más celebradas, con muchas comunidades comprometidas a hacer que las festividades de cada año sean mejores que las del año anterior. La comunidad viajera que busca asustarse durante todo el año puede reservar el tour Lost Souls para visitar las cuevas de la calle Wabasha y descubrir más sobre los fantasmas y demonios que acechan en el pasado de Anoka.

Anoka obtuvo su identidad oficial en 1937, y desde entonces no solo honra sus raíces históricas, sino que continúa celebrando Halloween con orgullo. Por eso, la transformación de su apodo en una auténtica marca cultural resulta tan simbólica.

Cada octubre, Anoka se transforma en un centro festivo decorado con calabazas, pancartas y adornos históricos de Halloween. Los comercios locales muestran escaparates temáticos y los residentes adornan sus casas para mantener viva la tradición centenaria. El centro de la ciudad cobra vida con música estacional, luces y atracciones familiares, culminando en los grandes eventos de la última semana de octubre.

Ciudad de México, México

La capital de México, Ciudad de México, es famosa por su arte, su cultura, su gastronomía y posiblemente una de las fiestas más celebradas del año: el Día de los Muertos. Si bien Halloween se celebra tradicionalmente el 31 de octubre, el Día de los Muertos se celebra el 1 o 2 de noviembre, según la localidad, por lo que se recomienda a las personas quedarse durante esa semana para disfrutar de todos los festejos.

Esta tradición mexicana reúne a las comunidades para mostrar sus respetos a los seres queridos que fallecieron, honrándolos a través de anécdotas cómicas y colocando flores de cempasúchil, mientras intercambian regalos en forma de calaveras de azúcar o saborean el tradicional pan de muerto con sus seres queridos. La celebración del Día de los Muertos en Mixquic, Ciudad de México, es la manera perfecta para que la comunidad viajera se sumerja en la cultura del Día de los Muertos, visitando la ciudad más famosa por esta festividad.

Si viajás fuera de la temporada escalofriante, la historia de la Ciudad de México puede ayudar a darte un poco de miedo al visitar edificios inspirados en la arquitectura gótica, como el Palacio de Correos y el Castillo de Chapultepec. (DIB)