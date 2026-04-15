Cuatro líderes de la industria de los medios se asocian para lanzar ShowUp Studios

Cuatro referentes del entretenimiento, la música y el marketing publicitario se unen para lanzar ShowUp Studios , un nuevo estudio y ecosistema de contenido digital premium para Gen Z, diseñado para YouTube, TikTok y plataformas sociales. Se trata de Mariano Chihade (Mandarina), Demián Falestchi (Kidscorp), Federico Lauría (DalePlay) y Carolina Lightcap (ex Disney/Discovery).

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ShowUp Studios combina la agilidad de los creadores con la calidad de los medios tradicionales para construir contenido a escala, con un modelo orientado a la integración de marcas y el desarrollo de propiedad intelectual. En un contexto donde la Gen Z consume cada vez más contenido en plataformas sociales, y el ecosistema de creadores continúa creciendo, la oferta de contenido premium en ese entorno sigue siendo fragmentada y difícil de escalar comercialmente.

El proyecto contempla la producción de más de 4.500 episodios en sus primeros cinco años, abarcando distintos géneros, formatos y duraciones, tanto verticales como horizontales, en live-action y animación.

“ShowUp Studios nace con la ambición de construir un estudio y ecosistema de contenido digital premium, escalable y profundamente centrado en la Gen Z – yendo al encuentro de esta generación en las plataformas donde ya viven; con su voz presente en cada etapa del proceso; y escuchando su feedback de audiencia día a día para entregarles el contenido que están buscando”, comentó Lightcap, quien liderará la compañía.

“Estamos combinando experiencia en grandes formatos con las nuevas dinámicas de consumo de esta generación, incluyendo formatos verticales y horizontales, distintos géneros y duraciones, y la colaboración con creadores en un lenguaje nativamente digital”, agregó Chihade, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria en el mercado latinoamericano.

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Lauría, fundador y CEO de DalePlay, destacó que “ShowUp Studios será un espacio para descubrir e impulsar talento artístico iberoamericano, acompañando su desarrollo dentro de un ecosistema que busca generar oportunidades a largo plazo”.

“Estamos hablando de unos 100 millones de Gen Z en Latam, U.S. Hispanic e Iberia, con un mercado de inversión publicitaria digital que supera los US$ 6.500 millones anuales. ShowUp Studios conecta de una manera única el mundo de los medios con la economía de los creadores bajo los estándares de calidad y confiabilidad que los anunciantes piden”, afirmó Falestchi.

El enfoque creativo y operativo del estudio se basa en un ecosistema orientado a construir fandom y comunidad, contenido auténtico y culturalmente relevante para la Gen Z, altos estándares de producción combinados con storytelling pensado para generar conexión emocional, desarrollo de propiedad intelectual con foco en escalabilidad, y el uso estratégico de datos e inteligencia artificial, con insights que acompañan el desarrollo creativo, la distribución y las oportunidades de integración con marcas.

ShowUp Studios, el estudio de contenido digital premium enfocado en la Gen Z, que crea y produce contenido digital-first diseñado para YouTube. Tik Tok y plataformas sociales, ya está generando interés en el mercado en el marco de su ronda pre-seed. En la segunda mitad del año, la compañía realizará reuniones de Upfront para presentar sus IPs a anunciantes antes de su producción.