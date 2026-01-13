¿Qué paso ayer? El detrás del meteotsunami en la costa

"Lo que sucedió ayer no fue una gran ola rompiendo", es lo primero que declara Lisandro Pinto, Técnico en Meteorología de la Universidad Nacional de La Plata. "Lo que tuvimos fue una rápida subida del nivel del mar, que duró unos minutos y logró avanzar mucho más de lo normal".

Lo que Pinto describe lleva el nombre de meteotsunami y su período de gestación es mucho mayor al de una ola: mientras estas toman entre cinco y 20 segundos en desarrollarse, una rissaga (como también se conoce al fenómeno) puede generarse en minutos o incluso, tardar cerca de una hora. "En ese tiempo, todo el nivel del mar se eleva".

¿Por qué se genera un hecho de este tipo? Los meteotsunamis son causados por múltiples factores: según Pinto, los cambios bruscos en la atmósfera, dados por una tormenta, el avance de un frente frío o de ráfaga pueden provocar cambiós rápidos en el viento y la presión atmosférica, lo que al combinarse con la "resonancia" que generan las olas puede tener como efecto lo ocurrido ayer por la tarde: "el mar responde con esta subida rápida", asevera el especialista.

Al suceder, las olas siguen siendo las mismas "pero como el nivel del mar está más alto, logran penetrar más de lo normal". La gravedad del tsunami podría escalar si ocurriera al momento de la pleamar, es decir, cuando la marea se encuentra en su punto de mayor expansión.

¿Puede volver a ocurrir? image En plena temporada, una de las preocupaciones de los miles de turistas en la Costa Atlántica es que se repita lo acontecido este lunes y que azotó principalmente a Santa Clara del Mar, localidad vecina de Mar del Plata, donde se reportaron más de treinta heridos y un muerto. Pronosticar un hecho de este estilo es "muy difícil" ya que "se necesita un modelo atmosférico de alta resolución y de tiempo minutal", así como también "una buena batimetría del fondo marino", herramientas carecientes en el territorio. De todas maneras, Pinto concluye que un nuevo meteotsunami en el corto plazo es "poco probable", entretanto todas las condiciones no vuelvan a repetirse.

