martes 13 de enero de 2026
13 de enero de 2026 - 17:03

El tiempo: llegan tres frentes fríos que traerán alivio a las altas temperaturas

El calor agobiante dará paso a condiciones de inestabilidad que se mantendrán, incluso, hasta el fin de semana.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Se vienen tres días con temperaturas muy altas.

Tras varios días de altísimas temperaturas en todo el norte y centro del país tres frentes fríos llegrán para cerrar la primera quincena de enero. El más próximo avanza por la zona central de Argentina y generará lluvias desde la provincia de San Luis hasta llegar a la Costa Atlántica, afectando los distritos del sudoeste bonaerense, norte de La Pampa y sur de Córdoba. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla sobre estas regiones, ante posible desarrollo de eventos fuertes.

Según preció el sitio especializado Meteored, este primer ingreso de aire fresco no llegará a impactar en las marcas térmicas. En tanto, el segundo, que cobrará relevancia en la noche del miércoles, profundizará la inestabilidad.

Durante la jornada del jueves, este frente se desplegará hacia el norte, ampliando las las áreas de lluvias y tormentas con variada intensidad: habrá cahaparrones en localidades de la costa, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), San Luis, Cordoba, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero. Luego de estas precipitaciones, ya "se sentirá un descenso moderado de las marcas tras varias jornadas consecutivas de intenso calor".

El tercer frente frío de esta semana dejará condiciones muy ventosas en el sur del país durante el viernes y ascenderá a la zona centro durante el sábado, generando tiempo inestable sobre la región Pampeana con la formación de nuevas lluvias y tormentas aisladas.

Fuente: Agencia DIB

