sábado 15 de noviembre de 2025
15 de noviembre de 2025 - 14:53

"Back To Fun": un viaje al cine y la cultura pop de los 80 llega a La Plata

El domingo 16 de noviembre, de 16 a 20, Crema del Cielo presenta en Espacio Medusa una experiencia inmersiva con música en vivo, realidad virtual, arcades, cosplayers, feria temática y propuestas para toda la familia.

Por Agencia DIB
btf

La Plata se prepara para un viaje directo a los años más coloridos y divertidos del cine. El domingo 16 de noviembre, de 16 a 20, Crema del Cielo presentará “Back To Fun: Tributo al Cine de los 80s”, una experiencia inmersiva en Espacio Medusa (11 y 55) que celebra la cultura pop ochentosa con un amplio abanico de actividades para todas las edades.

Una de las obras más icónicas de Lumpen Bola: el homenaje a Spinetta realizado a pocos días de la muerte del Flaco, en 2012.

Dolor en La Plata por el fallecimiento del muralista Lumpen Bola
La Orquesta y el Coro estables del Teatro Argentino.

El Teatro Argentino celebra el aniversario de La Plata con una Gala Lírica

El evento, organizado en el marco del 40° aniversario del estreno de “Volver al Futuro”, incluirá una banda en vivo con los grandes hits del cine de los 80, juegos de realidad virtual, arcades, shows temáticos, desfiles de cosplay, trivias, charlas, photo opportunities y una feria de emprendedores con productos coleccionables.

backtofun

Un homenaje para disfrutar en familia

La banda Delorean Z será la encargada de interpretar en vivo los clásicos del cine y la música de los ‘80, acompañada por personajes icónicos de la época. También habrá un desfile de cosplay con participación abierta y premiación del jurado, además de espacios especiales para fotos con personajes inflables y escenografías inspiradas en películas de culto.

Los asistentes podrán encontrarse cara a cara con figuras como Marty McFly, los Cazafantasmas y las Tortugas Ninja, entre otros personajes que marcaron a generaciones. La propuesta se completa con una feria de productos exclusivos, espectáculos e intervenciones en vivo, tatuajes temporales temáticos y proyecciones con material inédito sobre los clásicos del cine.

Entre las atracciones destacadas se encuentra la zona de realidad virtual, con juegos temáticos como Cazafantasmas VR y Volver al Futuro VR. Además, se podrá disfrutar de un sector de arcades ochentosos y noventosos, donde chicos y grandes encontrarán títulos emblemáticos para revivir la estética de la época.

Compromiso solidario

Durante “Back To Fun” se inaugurará el Rincón Solidario, una propuesta conjunta con Volver al Futuro Team Fox Argentina en apoyo a la Fundación Michael J. Fox, dedicada a la investigación del Parkinson. También participará Proyecto Marte, que donará lo recaudado al Hospital de Niños de La Plata.

Por  Agencia DIB