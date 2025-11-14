El Teatro Argentino celebra el aniversario de La Plata con una Gala Lírica

La Orquesta y el Coro estables del Teatro Argentino.

La Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino -inaugurado hace 135 años- se suma con una Gala Lírica a la conmemoración del 143° aniversario de la fundación de La Plata con clásicos de Verdi, Bizet y Puccini. Serán tres funciones, el jueves 20 a las 20.30, el sábado 22 a las 20.30 y el domingo 23 a las 18.

La orquesta será dirigida por Carlos Vieu mientras que como solistas participarán las sopranos Marina Silva y Marisú Pavón, la mezzosoprano Vanina Guilledo, los tenores Juan Carlos Vassallo y Sergio Spina y los barítonos Fabián Veloz, Marcelo Iglesias Reynes, Emiliano Bulacios y Víctor Castells.

Clásicos en el Teatro Argentino Ofrecerán la Obertura de “Luisa Miller” de Giuseppe Verdi y arias y coros de “Nabucco” y “Macbeth”, del mismo compositor; el Preludio, arias y coros de “Carmen” de Georges Bizet y, finalmente, el segundo acto íntegro de “La bohème” de Giacomo Puccini.

Las entradas serán gratuitas con reserva online y se podrán obtener para la función del 20 a partir del martes 18 de noviembre, a las 12:00, y para las funciones del 22 y 23, desde el jueves 20, también desde las 12:00, a través de la web y las redes del Teatro Argentino.

Las personas mayores de 65 años tendrán además la opción de reservar tickets de forma presencial, mediante un cupo de entradas destinadas a tal fin, acercándose a la boletería del Teatro y presentando su DNI. Para la función del jueves podrán hacerlo el martes 18 de noviembre, de 12 a 18, y para las funciones del sábado y domingo, el jueves 20, también de 12 a 18.

