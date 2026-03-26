Aerolíneas Argentinas lanza un podcast para personas con miedo a volar

Aerolíneas Argentinas (AA) anunció el lanzamiento del podcast “Animate a Volar” , una nueva propuesta que amplía el alcance de su programa homónimo destinado a acompañar a personas con miedo a volar .

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El contenido, conducido por la periodista Agostina Scioli , ya se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube de la compañía y se desarrollará en cuatro episodios centrales, junto a otros contenidos complementarios.

A través de entrevistas a profesionales de distintas áreas, el podcast profundiza en los principales ejes del programa presencial, abordando temas como seguridad operacional, capacitación, procedimientos de vuelo y el rol de cada equipo en la experiencia del pasajero, además de trabajar sobre mitos y verdades en torno a la aviación comercial.

Los episodios serán anunciados progresivamente a través de las redes sociales de Aerolíneas Argentinas ( Facebook , X e Instagram ).

Abordaje integral

Según explicaron desde AA, el podcast surge como extensión de “Animate a Volar”, “iniciativa que propone un abordaje integral del miedo a volar a partir de la información, el contacto directo con especialistas y la experiencia práctica”. Dicho programa incluye “encuentros presenciales en el Centro de Formación y Entrenamiento de Pilotos de la República Argentina (CEFEPRA) que administra Aerolíneas, donde los participantes interactúan con pilotos, tripulantes de cabina, personal de operaciones terrestres y psicólogos, en un entorno pensado para desarmar creencias y generar confianza”.

Durante la jornada, los participantes acceden a contenidos teóricos y prácticos sobre cómo funciona la operación aérea, cómo se entrena el personal y de qué manera la seguridad atraviesa cada etapa del vuelo, además de recorrer simuladores y aeronaves de entrenamiento y participar de instancias diseñadas para gestionar la ansiedad.

La información, “herramienta clave”

“Animate a Volar” se basa en una premisa central: “La información es una herramienta clave para transformar el miedo en confianza y permitir que más personas puedan disfrutar de la experiencia de volar”.

El programa se desarrolla con el acompañamiento de Assist Card, OSDE y Aeropuertos Argentina. De esa manera, la iniciativa no implicó costos para Aerolíneas Argentinas, “consolidando un esquema de articulación con el sector privado orientado a generar valor para los pasajeros y la comunidad”.

Fuente: Agencia DIB