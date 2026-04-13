Vence la cuota 2 del Impuesto Inmobiliario: cómo pagar con descuento

Novedades sobre el Inmobiliario.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informa que hasta este martes 14 de abril, se puede abonar con descuento la cuota dos del Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto en la planta edificada como baldía. Quienes estén al día y paguen en término, obtendrán una bonificación del 10% con cualquier medio de pago que elijan.

Para cumplir con la obligación tributaria, se puede ingresar a la web oficial de ARBA (www.arba.gob.ar), en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

También está disponible la opción de pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico, que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de cada cuota.

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA.

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