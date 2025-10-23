jueves 23 de octubre de 2025
23 de octubre de 2025 - 08:43

Estados Unidos planea cuadruplicar la importación de carne vacuna argentina

Según un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el cupo será elevado a 80.000 toneladas por año.

Por Agencia DIB
Novedades sobre el mercado de la carne.
Un lugar de almacenamiento industrial.

Self-storage: ¿por qué cada vez más inversores lo incluyen en sus carteras?
Carlos Bianco junto a los ministros Andrés “Cuervo” Larroque y Daniela Vilar.

La Provincia dijo que Milei "nos transformó en una colonia"

Así se desprende de un programa sobre ganadería de la administración Trump, en el que se incluyó el aumento de la cuota de importación de carne vacuna que se cuadruplicará y llegará a 80.000 toneladas anuales. Según el Ministerio de Economía, Argentina tiene un cupo tarifario anual “carne deshuesada, fresca, enfriada o congelada” por 20.000 toneladas.

De acuerdo a lo que informó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en su sitio web, el paquete de medidas busca facilitar el pastoreo de ganado en tierras federales, aumentar los subsidios al seguro y aliviar los costos de los pequeños procesadores. Según Trump, los ganaderos deben bajar los precios del ganado que venden.

En medio de esta búsqueda, el mandatario norteamericano “está incrementando cuatro veces la cuota arancelaria para la carne argentina, llevándola a 80.000 toneladas métricas (88.185 toneladas) al año”, según le dijo un funcionario de la Casa Blanca a Bloomberg.

Los precios del ganado alcanzaron niveles sin precedentes este año en medio de una grave escasez, lo que elevó el costo de la carne vacuna para los consumidores de Estados Unidos y eliminó miles de millones de dólares en ganancias para los empacadores de carne. El problema obstaculizó la promesa de Trump de hacer que los comestibles sean más asequibles.

La medida se conoció al tiempo que el gobierno de Donald Trump enfrenta críticas de grupos de ganaderos de su país por un plan para importar más carne de Argentina y a eso se le suma la manifiesta preocupación por la fiebre aftosa, un problema por el que Rollins había expresado su resquemor. (DIB)

