San Nicolás: preocupación por el futuro de la empresa metalúrgica Leval

La empresa Leval, de San Nicolás, en problemas. El Norte de San Nicolás

La empresa metalúrgica Leval, de San Nicolás de los Arroyos, atraviesa un proceso de retiros voluntarios en medio de una caída sostenida de la actividad y desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) advirtieron que podría avanzar hacia un cierre definitivo si no se revierte el escenario en las próximas semanas. La situación marca una profundización del conflicto que semanas atrás había quedado en pausa tras el pago de salarios adeudados.

En diálogo con el diario El Norte, Fabián Gigli, vocero de la UOM, dijo que ya se concretaron alrededor de quince acuerdos de retiros voluntarios tras una audiencia mantenida con la empresa. “En estos momentos estamos en un proceso de retiros voluntarios. Tuvimos una audiencia con la empresa la semana pasada, donde se nos informó la posibilidad de instrumentar estos retiros voluntarios y, hasta la fecha, se concretaron alrededor de quince acuerdos de retiros”, explicó.

La continuidad de la planta aparece condicionada por la escasez de trabajo. De acuerdo con lo planteado por el dirigente gremial, durante mayo se mantendría en funciones un grupo reducido de trabajadores, aunque el futuro inmediato es incierto. “La realidad es que hay muy poco trabajo, se estima que durante mayo seguirá trabajando un grupo de trabajadores, pero en la situación de hoy la realidad es que si no ingresa mucho trabajo, para fin de mayo sería el cierre definitivo”, advirtió.

Preocupación en San Nicolás Siempre de acuerdo con El Norte, el conflicto se da en una empresa que ya venía atravesando dificultades, con antecedentes recientes de atrasos salariales y medidas de fuerza por parte del personal. En ese contexto, el pago de la quincena adeudada en marzo había permitido desactivar momentáneamente la tensión, aunque sin resolver los problemas estructurales.

Desde el gremio señalaron que la situación no responde a un hecho aislado, sino a un proceso prolongado de deterioro productivo. “Esto no es una situación meramente actual, lleva años de arrastre, de suspensiones, período de adelantamiento o fraccionamiento de vacaciones. Y en cuanto esta última etapa, ya veníamos desde octubre de 2025 de implementar esto: suspensiones, retiros voluntarios. Es para evitar despidos o ajuste, pero no se pudo resolver por la falta de trabajo”, sostuvo Gigli. En ese marco, dice El Norte, la posibilidad de sostener la actividad productiva aparece atada a la obtención de nuevos contratos. Según indicaron desde la UOM, la empresa dependía en gran medida de adjudicaciones que no se concretaron. “Si hubiera ganado alguna de esas licitaciones, la situación se podría haber atenuado, pero lamentablemente la realidad es otra”, afirmó el vocero gremial. Fuente: Agencia DIB

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