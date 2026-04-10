Récord: las exportaciones agrícolas crecieron el 71% en marzo

El girasol es el cultivo en ascenso en la Argentina en el rubro exportaciones.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que los registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) con embarque en marzo alcanzaron en 2026 un nuevo récord histórico en las exportaciones agrícolas, totalizando 12,6 millones de toneladas, de acuerdo a datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.

Este volumen no solo supera ampliamente los niveles de los últimos años, sino que también se ubica muy por encima del máximo previo reciente. Los registros habían alcanzado 9,3 millones de toneladas en 2022, mientras que en 2025 se habían ubicado en 7,4 millones de toneladas.

Marzo, el mes más fuerte En términos comparativos, el volumen registrado en 2026 implica un incremento del 71% respecto de 2025 y del 36% en relación con el anterior máximo de 2022, evidenciando un salto significativo en la dinámica de registros.

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Las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agroindustriales alcanzaron nuevo récord histórico en marzo, totalizando 12,6 millones de toneladas. Esto representa un incremento del 71% respecto de 2025.

Más producción, más exportaciones y más… pic.twitter.com/LJG5dBeyjQ — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 10, 2026 La evolución observada consolida a marzo como un mes de fuerte actividad en el registro de exportaciones del complejo agroindustrial y refleja el dinamismo del sector exportador, así como su capacidad de anticipación y planificación comercial en un contexto de oportunidades en los mercados internacionales.

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