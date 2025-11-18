Pinamar: echaron a la jefa de Tesorería tras detectar maniobras con fondos públicos

El Municipio de Pinamar oficializó la cesantía de la jefa de Tesorería, Norma Beatriz Watson , tras la finalización de un sumario administrativo iniciado meses atrás que confirmó graves irregularidades en el manejo de fondos públicos.

En el expediente interno, impulsado por la gestión del intendente Juan Ibarguren , se incorporaron 11 videos filmados entre el 24 de enero y el 4 de febrero, en los que se observa a la funcionaria tomando fajos de dinero y guardándolos en su cartera dentro de la oficina y en horario laboral.

El decreto municipal también detalla maniobras contables adulteradas, diferencias de caja, doble registración de ingresos y el uso indebido de la cuenta “Ingresos Pendientes”, mecanismos que le habrían permitido ocultar la sustracción de más de 7 millones de pesos.

La defensa de Watson cuestionó la validez de las filmaciones y presentó diversas objeciones. Entre sus planteos, argumentó que el dinero era de su propiedad y que, por seguridad, prefería tener sus ahorros consigo. La Junta de Disciplina rechazó todos los descargos y avaló la validez del procedimiento.

Efecto retroactivo

La cesantía se aplicó con efecto retroactivo al primer hecho comprobado y el caso fue remitido al Tribunal de Cuentas, que definirá la responsabilidad patrimonial por el perjuicio económico.

Según el Ejecutivo, la conducta de la funcionaria tuvo un impacto directo en el patrimonio municipal y afectó el prestigio institucional. Desde el Municipio destacaron que se cumplieron todos los pasos correspondientes: el sumario, la denuncia en la Justicia, una auditoría interna para determinar el alcance del faltante y, finalmente, la desvinculación.