Pymes: las ventas minoristas cayeron otro 1,4% interanual en octubre

Las ventas minoristas pymes registraron en octubre una caída de 1,4% interanual a precios constantes, según el Índice de Ventas Minoristas que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ) .

Sin embargo, en la comparación mensual desestacionalizada se verificó un aumento del 2,8%, lo que representa una leve mejora luego de varios meses de baja. En lo que va del año, las ventas acumulan un incremento de 4,2% frente al mismo período de 2024.

En el análisis por rubros, seis de los siete sectores mostraron caídas interanuales. El rubro “Perfumería” presentó la mayor baja (-6,3%), seguido por “Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles” (-3,7%). En la comparación intermensual, todos los rubros registraron incrementos. “Perfumería” lideró el crecimiento con una suba de 9,7% respecto del mes anterior, seguida por “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” (+4,1%).

En octubre, las ventas minoristas pymes mostraron una leve mejora mensual, aunque continuaron por debajo del nivel del año anterior. CAME señaló que esa mejora mensual estuvo asociada con las promociones y descuentos (“Día de la Madre”, por ejemplo) aplicados durante el mes, aunque el consumo continúa mostrando prudencia y selectividad por parte de los hogares. Los comercios advirtieron sobre altos costos operativos, baja rentabilidad y dificultades para acceder a financiamiento, factores que continúan condicionando la recuperación del sector.

CAME: perspectivas

En cuanto a las expectativas, el 47,9% de los empresarios consultados prevé una mejora para el próximo año, mientras que el 43% estima que la situación se mantendrá sin cambios y el 9% anticipa un deterioro. Más de la mitad de los comerciantes (57,3%) considera que no es un buen momento para invertir, reflejando un escenario de cautela y moderado optimismo hacia el cierre de 2025. (DIB)