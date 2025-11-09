domingo 09 de noviembre de 2025
9 de noviembre de 2025 - 11:29

Pymes: las ventas minoristas cayeron otro 1,4% interanual en octubre

Según el informe de CAME, en la comparación mensual desestacionalizada se verificó un aumento del 2,8%, lo que representa una leve mejora luego de varios meses de baja.

Por Agencia DIB
Ventas minoristas pymes según CAME.

Ventas minoristas pymes según CAME.

Xinhua
Más noticias
Las autoridades de la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (Cafrexport) recibieron en Mar del Plata al subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Juan Antonio López Cazorla.

Empresarios pesqueros reclaman alivio fiscal y apoyo estatal para las Pymes
La venta de autos usados según la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Autos usados: las ventas cayeron 3,10% en octubre, pero en el año crecen casi 12%

Sin embargo, en la comparación mensual desestacionalizada se verificó un aumento del 2,8%, lo que representa una leve mejora luego de varios meses de baja. En lo que va del año, las ventas acumulan un incremento de 4,2% frente al mismo período de 2024.

En el análisis por rubros, seis de los siete sectores mostraron caídas interanuales. El rubro “Perfumería” presentó la mayor baja (-6,3%), seguido por “Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles” (-3,7%). En la comparación intermensual, todos los rubros registraron incrementos. “Perfumería” lideró el crecimiento con una suba de 9,7% respecto del mes anterior, seguida por “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” (+4,1%).

CAME

Las ventas minoristas pymes, según CAME.

En octubre, las ventas minoristas pymes mostraron una leve mejora mensual, aunque continuaron por debajo del nivel del año anterior. CAME señaló que esa mejora mensual estuvo asociada con las promociones y descuentos (“Día de la Madre”, por ejemplo) aplicados durante el mes, aunque el consumo continúa mostrando prudencia y selectividad por parte de los hogares. Los comercios advirtieron sobre altos costos operativos, baja rentabilidad y dificultades para acceder a financiamiento, factores que continúan condicionando la recuperación del sector.

CAME: perspectivas

En cuanto a las expectativas, el 47,9% de los empresarios consultados prevé una mejora para el próximo año, mientras que el 43% estima que la situación se mantendrá sin cambios y el 9% anticipa un deterioro. Más de la mitad de los comerciantes (57,3%) considera que no es un buen momento para invertir, reflejando un escenario de cautela y moderado optimismo hacia el cierre de 2025. (DIB)

Temas
Ver más

Empresarios pesqueros reclaman alivio fiscal y apoyo estatal para las Pymes

Autos usados: las ventas cayeron 3,10% en octubre, pero en el año crecen casi 12%

Chacinados: se actualizan los ingredientes y valores permitidos para la elaboración

Bullrich recorrió zonas inundadas en la Provincia y confirmó asistencia de $1.900 millones

Inundaciones: la Provincia acusa al Gobierno por el abandono del Plan del Salado

El Gobierno elimina casi mil normas para desregular la industria del vino

Combustibles: impulsan una ley que obligue a comunicar los aumentos de precios

Industria electrónica: el 50% de las empresas registró niveles de producción estables en el tercer trimestre del año

Banco Provincia: llega un verano turístico con promociones, cuotas y préstamos

¿Fiestas más caras?: qué puede pasar con el precio de la carne de acá a fin de año

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Senasa actualizó ingredientes y valores permitidos para la elaboración de chacinados.

Chacinados: se actualizan los ingredientes y valores permitidos para la elaboración

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Senasa actualizó ingredientes y valores permitidos para la elaboración de chacinados.

Chacinados: se actualizan los ingredientes y valores permitidos para la elaboración

Por  Agencia DIB