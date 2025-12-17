miércoles 17 de diciembre de 2025
17 de diciembre de 2025 - 16:46

Precios mayoristas: con una suba del 1,6% en noviembre, acumulan aumento del 23,2% en el año

Según el Indec, la variación mensual de precios mayoristas se explicó por la suba de 1,8% en productos nacionales, compensada por 0,6% de baja en importados.

Por Agencia DIB
El nivel general del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró en noviembre un aumento del 1,6% respecto del mes anterior, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La variación mensual se explicó por una suba del 1,8% en los productos nacionales, parcialmente compensada por una baja del 0,6% en los productos importados.

Dentro de los productos de origen nacional, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron los productos agropecuarios (0,51%), los productos refinados del petróleo (0,41%), los alimentos y bebidas (0,30%) y el rubro de vehículos automotores, carrocerías y repuestos (0,21%). En contraste, la principal incidencia negativa correspondió al petróleo crudo y gas (0,55%), que mostró una caída mensual significativa.

Por su parte, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo, mostró en noviembre una suba del 1,3%. Este comportamiento también respondió al aumento de los precios de los productos nacionales, que avanzaron 1,4%, mientras que los productos importados retrocedieron 0,5% en el mismo período.

En tanto, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la evolución de los precios percibidos por los productores locales, registró un incremento mensual del 1,4%. El resultado estuvo vinculado con una baja del 0,4% en los productos primarios y a un aumento del 2,1% en los productos manufacturados y la energía eléctrica.

En la comparación interanual, el IPIM exhibió una suba del 24,3%, mientras que el IPIB avanzó 24,7% y el IPP alcanzó un incremento del 25,9%. Finalmente, en lo que va de 2025, los precios mayoristas acumularon un aumento del 23,2% en el caso del IPIM, del 23,9% en el IPIB y del 25% en el IPP.

