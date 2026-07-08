miércoles 08 de julio de 2026
8 de julio de 2026 - 19:55

Paritarias: también se acordaron pases a planta y un protocolo contra la violencia contra los docentes

El entendimiento incluyó dos grandes capítulos no salariales, referidos a condicione laborales. El Ejecutivo se mostró "muy satisfecho" coin el entendimiento.

Por Agencia DIB
La discusión paritaria docente, sin novedades.&nbsp;

La discusión paritaria docente, sin novedades. 

El gobierno de Axel Kicillof precisó hoy que acuerdo logrado con los gremios estatales implica no solo un incremento salarial -7% en dos tramos, en julio y agosto- sino que también incluyó cláusulas sobre “las condicione de trabajo”: un protocolo para tratar los casos de violencia contra los maestros y el pase a planta permanente de ocho mil trabajadores.

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En un comunicado difundido tras el acuerdo con los estatales de la administración central y lo docentes, el ministro de Economía, Pablo López, se mostró “muy satisfechos por haber llegado una vez más a un acuerdo salarial con los representantes gremiales”. López aseguró que “hacemos un enorme esfuerzo”, para financiar los incrementos.

Su par de trabajo, Walter Correa, apuntó en tanto a que el entendimiento “tiene un fuerte valor político” porque “no solo dio respuesta a las condiciones salariales, sino que también incorporó avances fundamentales para las y los docentes y las y los estatales en materia de derechos y condiciones laborales.

De acuerdo a la información que difundió el Ejecutivo, uno de los entendimientos no salariales tiene que ver con la estabilidad de unos ocho mil trabajadores que pasan a planta permanente. Se trata de agentes que estaban en planta temporaria y que ingresaron hasta el año 2025. También se modificaron los procesos de selección para cargos jerárquicos.

Por otra parte, en el caso de los docentes se acordó la incorporación de una Adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a las y los trabajadores docentes, con el objeto de fortalecer las herramientas de prevención, resguardo y abordaje de estas situaciones”, según se indicó.

Allí se precisa que el el tratamiento de los casos graves de ese tipo de violencia intervendrá una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad y reforzando las acciones que corresponden al Estado provincial.

Adicionalmente, se creará la campaña "Cuidemos a quienes enseñan", con materiales gráficos, videos y de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, como así también acuerdos de convivencia y corresponsabilidad escuela-familia.

Fuente: Agencia DIB.

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