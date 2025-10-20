Necochea: Provincia construirá una nueva planta transformadora de alta tensión en Quequén

El Gobierno de la provincia realizará una nueva Estación Transformadora en Quequén.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires firmó el convenio para el inicio de las obras de una Nueva Planta Transformadora de alta tensión en la localidad de Quequén, partido de Necochea. La construcción de la Estación Transformadora (ET) contará con una inversión de $ 25 mil millones y se utilizará para transformar voltajes, proteger el sistema eléctrico y maniobrar los circuitos.

Firmada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, a través de la Subsecretaría de Energía, “la obra podrá dar respuesta a la demanda de energía de los usuarios domiciliarios, y también al potencial consumo eléctrico que generan las industrias alrededor del Puerto de Quequén, una de las principales terminales marítimas de la Argentina”, informó el gobierno bonaerense en un comunicado. La firma

El puerto de aguas profundas de Quequén es el que tiene mayor calado del país, cuenta con seis muelles y once sitios de atraque. Se caracteriza por tener un marcado perfil exportador tanto de granos, cereales y oleaginosas como sus derivados y subproductos del Centro y Sur de la provincia.

A partir de esta obra eléctrica, “se dará respuesta a la demanda de energía eléctrica del puerto y de la región, y se promoverá de esta forma el desarrollo de emplazamientos de sectores industriales planificados, así como el crecimiento de la actividad turística y comercial”.

Estación Transformadora en Quequén La Estación Transformadora será ejecutada en un 76% con financiamiento internacional del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y un 24% por la Provincia de Buenos Aires, y garantizará una mayor seguridad en la continuidad del suministro eléctrico, mejorará la calidad de servicio y eliminará restricciones de demanda. La obra se vinculará con el Sistema Eléctrico de Transporte por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires que está a cargo de Transba SA, empresa nacional que tiene a su cargo la operación y mantenimiento de las redes de alta tensión de la provincia. (DIB)

