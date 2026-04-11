Milei acordó cancelar deuda en default de 2001 con fondos buitres y ahora pide el OK del Congreso

El presidente Javier Milei cerró un acuerdo para pagar a fondos buitre que seguían litigando contra Argentina por el default de la deuda de 2001 y lo enviará al Congreso para que sea ratificado.

Argentina enfrentaba sucesivos pedidos de embargos (habilitados por la Corte Suprema norteamericana) de parte de dos grupos que no habían querido entrar a ninguno de los tres canjes de deuda que se hicieron desde el default y que tenían sentencias firmes inapelables a su favor.

Uno, el más voluminoso, liderado por Attestor pero que nucleaba a otros fondos, como Trinity, White Hawthorne, Bison Bee y Bybrook, e involucraba unos US$ 500 millones; y otro encabezado por Bainbridge, por cerca de US$ 95 millones.

Ahora, el estudio de abogados que representa a la Argentina le envió una carta a la jueza Loretta Preska, que centraliza los juicios contra el país en la Corte de Nueva York, para informarle que el 1 de abril pasado el Gobierno firmó un acuerdo definitivo con los fondos, que está sujeto a la aprobación del Congreso de la Nación y que se espera que sea enviado para su tratamiento la semana que viene.

La información fue dada a conocer por Sebastián Maril, consultor que sigue de cerca los juicios contra el país en Estados Unidos y confirmada por fuentes oficiales a diario Clarín, que la consiguió en una nota firmada por la periodista Natacha Esquivel.

La jueza Loretta Preska tomó los casos argentinos que antes eran manejados por el fallecido Thomas Griesa. Habrá que esperar hasta la presentación del acuerdo en el Congreso para saber cuánto deberá pagar Argentina y de qué forma lo hará. Pero no será por el total de la deuda.

La historia de la deuda en default

En abril de 2016, el gobierno de Mauricio Macri pagó US$ 9.300 millones a un grupo de holdouts que tenían deuda en default de 2001. Para eso, se emitieron los bonos Globales que en 2020, bajo la gestión de Alberto Fernández, el exministro de Economía Martín Guzmán reestructuró junto con los títulos entregados en los canjes de 2005 y 2010.

El pago de 2016 permitió que la justicia de Estados Unidos levantara las cautelares que impedían al país pagarle al resto de los bonistas que sí habían entrado en el canje de 2005 de Néstor Kirchner. De esa manera, ese año el país salió del default técnico en el que estaba. Además, se firmaron acuerdos que eliminaron juicios en Nueva York.

Sin embargo, quedó un remanente de holdouts que mantuvieron la demanda vigente contra la Argentina, pese a que el país había logrado en los sucesivos canjes más de 95% de aceptación de los tenedores de deuda en default en 2001.

Fuente: Agencia DIB.