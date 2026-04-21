Mar del Plata: una histórica textil pidió su concurso preventivo

Textilana, la empresa que fabrica la marca Mauro Sergio.

En medio de una fuerte crisis textil que marcó durante febrero una caída interanual del 22,6% en su nivel de producción de “prendas de vestir, cuero y calzado”, la histórica empresa Textilana, conocida por su marca de sweaters Mauro Sergio, confirmó que pidió la apertura de su concurso preventivo a fin de evitar la quiebra.

La firma de Mar del Plata comunicó que inició un proceso de reordenamiento estratégico para fortalecer su producción nacional. “En el marco de la transformación que atraviesa la economía argentina y ante la contracción generalizada del consumo, informa que ha solicitado la apertura de un proceso de reordenamiento”, explicó en un comunicado.

El anuncio llega en un momento crítico para el personal de la planta marplatense. En noviembre pasado, la empresa había suspendido a 175 operarios hasta el 30 de marzo, abonando el 78% de los salarios durante ese período. Los trabajadores afectados finalmente fueron reincorporados el 1 de abril pero ahora se tomó esta decisión.

“Reafirmamos nuestra confianza en el país y nuestra vocación desde hace más de 45 años produciendo calidad argentina, adaptando nuestros procesos a las nuevas exigencias de eficiencia que el mercado global y nacional demandan hoy”, destacó la empresa, quien señaló que el contexto macroeconómico actual exige decisiones “firmes” para asegurar la sostenibilidad a largo plazo y el cumplimiento de sus compromisos.

Vale mencionar que el concurso preventivo es un proceso judicial que posibilita a las empresas negociar nuevas condiciones de pago con sus acreedores y mantener sus actividades, bajo control de la justicia, para evitar la declaración de quiebra. Sin embargo, los operarios vienen denunciando desde hace tiempo un deterioro en las condiciones laborales, una paralización de la compañía y temen que se vaya hacia un cierre definitivo. Fuente: Agencia DIB

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