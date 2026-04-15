Luis Caputo: "Llegamos a un acuerdo con el FMI"

A horas de la llegada del ministro de Economía Luis Caputo a Washington, el FMI comunicó que dio el ok al desembolso de US$1.000 millones para Argentina. Con este paso ya cumplido, se estima que el Directorio del organismo se reunirá dentro de los próximos 15 días para el visto bueno final y remitir los fondos.

El empleo registrado sigue en caída: hay 300.000 puestos menos que a fin de 2023

El ministro Caputo está en Washington para participar de la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional y de reuniones en el Banco Mundial y la banca J. P. Morgan.

“El staff del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo sobre la segunda revisión del programa de reformas económicas de Argentina, respaldado por el acuerdo del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) a 48 meses. Sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo del FMI, la Argentina tendría acceso a aproximadamente 1000 millones de dólares ”.

Así se expresó el FMI en un comunicado difundido este miércoles al mediodía, poco después de que Caputo se saludara con Kristalina Georgieva, la directora del organismo.

La palabra de Caputo en sus redes

“Llegamos a un acuerdo con el FMI.

“Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar el Staff Level Agreement. De la misma manera, quiero agradecer al equipo argentino liderado por @Kicker0024 y @JoseLuisDazaAR por su esfuerzo y dedicación durante toda la negociación.

Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”.

Fuente: Agencia DIB