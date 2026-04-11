Caputo buscará en Washington el aval del FMI en una negociación clave

El ministro de Economía, Luis Caputo , afrontará en los próximos días una instancia decisiva en su relación con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ). En el marco de las reuniones de primavera que se realizarán en Washington , el funcionario buscará destrabar la segunda revisión del acuerdo vigente, una evaluación clave para garantizar nuevos desembolsos y sostener la estabilidad del programa económico.

A un año de la firma del acuerdo por US$20.000 millones, el balance del Gobierno muestra resultados mixtos. Por un lado, se cumplieron las metas fiscales con un superávit primario cercano al 1,4% del PBI en 2025, por encima del 1,3% comprometido.

Sin embargo, el principal foco de tensión con el organismo está en la acumulación de reservas, objetivo que no habría sido alcanzado y que ahora obliga a la Argentina a negociar un “waiver” o dispensa por ese incumplimiento.

El programa de Facilidades Extendidas, firmado el 11 de abril de 2025, ya tuvo una primera revisión aprobada en julio del año pasado, que habilitó un desembolso adicional de unos US$2000 millones. Ahora, el equipo económico apunta a cerrar la segunda evaluación para acceder a un nuevo giro cercano a los US$1000 millones, aunque la instancia técnica aún no fue convalidada.

El proceso de revisión contempla dos etapas: primero, el aval del staff técnico del FMI y, luego, la aprobación del directorio del organismo. Según estimaciones privadas, este último paso puede demorar entre dos y cuatro semanas desde que se alcanza un entendimiento preliminar. En experiencias recientes, los plazos variaron entre 18 y 26 días, dependiendo del contexto político y económico.

Negociación clave

Para el Gobierno de Javier Milei, la validación de esta segunda revisión no solo es importante por el ingreso de divisas, sino también por la señal de respaldo internacional que implica en un escenario financiero todavía frágil. En ese sentido, el Banco Central ya anunció un plan para reforzar sus reservas en unos US$10.000 millones, en línea con las exigencias del organismo.

La agenda de Caputo en Washington incluirá reuniones con funcionarios del FMI y del Banco Mundial, en un encuentro que estará atravesado además por el impacto global de la guerra en Medio Oriente. El propio organismo advirtió en las últimas horas sobre las consecuencias desiguales del conflicto, en particular por la presión sobre los precios de la energía.

En paralelo, el calendario de vencimientos con el Fondo añade presión a la negociación. En lo que resta del año, la Argentina deberá afrontar pagos por unos US$4420 millones, con compromisos que se distribuyen entre abril y diciembre. Si bien algunos montos son menores en el corto plazo, hacia el segundo semestre las obligaciones se vuelven más exigentes.

En este contexto, la reunión de Caputo con el FMI aparece como un punto de inflexión. El desafío será lograr el visto bueno del organismo pese a los desvíos en reservas y sostener la hoja de ruta económica en un escenario internacional complejo. El resultado de esa negociación no solo definirá el flujo de financiamiento, sino también el margen de maniobra del Gobierno en los próximos meses.

Fuente: Agencia DIB