miércoles 17 de junio de 2026
17 de junio de 2026 - 16:34

Los precios mayoristas subieron 2,5% en mayo y acumulan 14,4% de aumento en lo que va del año

Según el Indec, en la comparación interanual el IPIM marcó una suba del 34,5%. A nivel desagregado se registraron aumentos del 1,9% en alimentos y bebidas.

Por Agencia DIB
La evolución de los precios mayoristas según el Indec.&nbsp;

La evolución de los precios mayoristas según el Indec. 

La evolución de los precios mayoristas según el Indec.&nbsp;

La evolución de los precios mayoristas según el Indec. 

La evolución de los precios mayoristas según el Indec.&nbsp;

La evolución de los precios mayoristas según el Indec. 

La inflación de los precios mayoristas (IPIM) en mayo registró un aumento del 2,5% respecto del mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el mismo período, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) y el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) mostraron incrementos del 2,7%.

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En la comparación interanual, el IPIM marcó una suba del 34,5%, mientras que el IPIB alcanzó el 33,5% y el IPP el 34,6%. En tanto, la variación acumulada en los primeros cinco meses del año fue del 14,4% para el IPIM y del 13,3% tanto para el IPIB como para el IPP.

A nivel desagregado se registraron aumentos del 1,9% en alimentos y bebidas, del 2,9% en productos textiles, del 1,5% en prendas de materiales textiles y del 0,7% en vehículos automotores, carrocerías y repuestos. También se observaron subas del 3% en madera y productos de madera, del 2,6% en papel y productos de papel y del 1,8% en productos refinados del petróleo.

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La evolución de los precios mayoristas según el Indec.

La evolución de los precios mayoristas según el Indec.

El organismo detalló que el incremento mensual del IPIM se explicó por una suba del 2,5% en los productos nacionales y del 3,1% en los productos importados. Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia fueron sustancias y productos químicos, energía eléctrica, productos refinados del petróleo, alimentos y bebidas, y petróleo crudo y gas.

Mayoristas Indec

Por su parte, el IPIB mostró un aumento del 2,7% en mayo, impulsado por subas del 2,7% en los productos nacionales y del 3% en los importados. En tanto, el IPP registró un incremento del 2,7%, como consecuencia de la suba del 2,4% en los productos primarios y del 2,8% en los productos manufacturados y la energía eléctrica.

En el desglose por rubros, los productos primarios registraron variaciones del 1,7% en el IPIM, del 2,2% en el IPIB y del 2,4% en el IPP. A su vez, los productos manufacturados y la energía eléctrica mostraron incrementos del 2,7%, 2,9% y 2,8%, respectivamente, según cada índice.

Entre los componentes específicos, se destacó el aumento de la energía eléctrica, con una suba del 14,7% en los tres índices, y de las sustancias y productos químicos, con incrementos superiores al 7% mensual. En contraste, los productos pesqueros registraron caídas del 11,7% en mayo.

Fuente: Agencia DIB

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