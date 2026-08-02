Fin del receso invernal: la Legislatura bonaerense retoma la actividad

La Legislatura bonaerense retoma su actividad tras el receso invernal con reuniones de comisión y no habrá sesiones esta semana. (Adriana Dellatorre, Agencia DIB)

Luego de las dos semanas de receso por las vacaciones de invierno, la Legislatura bonaerense retomará esta semana la actividad parlamentaria con una serie de reuniones de comisión destinadas a avanzar en el tratamiento de los proyectos presentados durante este año.

La Cámara de Diputados concentrará la mayor parte de la actividad con tres encuentros previstos entre el martes y el jueves. El cronograma comenzará con la reunión de la comisión de Juventud, presidida por Eva Limone (Fuerza Patria), y continuará el jueves con las comisiones de Industria y Minería, a cargo de Martín Endere (PRO), y de Mujer, encabezada por Ayelén Rasquetti (Fuerza Patria).

En el Senado bonaerense, que preside la vicegobernadora Verónica Magario, habrá dos reuniones. El martes se reunirá la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica, mientras que el jueves será el turno de Trabajo y Legislación Social, presididas por las senadoras oficialistas Laura Clark y María Rosa Martínez, respectivamente.

El reinicio de la actividad llega tras un primer semestre con escaso movimiento legislativo. La demora en la conformación de las comisiones y la realización de apenas cinco sesiones ordinarias entre ambas cámaras dejaron una importante cantidad de proyectos pendientes.

Entre los principales temas que aparecen en el horizonte figura la discusión de posibles modificaciones al sistema electoral de cara a los comicios de 2027. La oposición impulsa el tratamiento de iniciativas para implementar la Boleta Única de Papel, mientras que la Junta Electoral bonaerense presentó un anteproyecto para modificar los plazos del calendario electoral.

Nuevas reglas electorales

En ese marco, la presidenta de la comisión de Reforma Política y Régimen Electoral del Senado, Malena Galmarini, sostuvo que el objetivo es que las nuevas reglas electorales queden definidas antes del 31 de diciembre.

La agenda legislativa también incluye el tratamiento de las vacantes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense y el paquete de proyectos enviado por el gobernador Axel Kicillof. A su vez, en los últimos días volvió a tomar fuerza dentro de Fuerza Patria la posibilidad de debatir una reforma de la ley que limita las reelecciones indefinidas de intendentes, una iniciativa que genera diferencias tanto en la oposición como dentro del propio oficialismo.