miércoles 19 de noviembre de 2025
19 de noviembre de 2025 - 15:37

Los boletos de las lineas de ómnibus de provincia subirán 10% en diciembre

Es un incremento "extraordinario" de los boletos autorizado por el gobierno bonaerense para "equilibrar el sistema". Hasta ahora, subían inflación más 2%.

Por Agencia DIB
Los ómnibus, con pasaje más caro.

El costo del boleto de las líneas de ómnibus provinciales experimentará un salto del 10% a partir del 1° de diciembre próximo a raíz del un “aumento extraordinario” autorizado por el gobierno de Axel Kicillof para equilibrar en el mediano plano el sistema de compensaciones tarifarias.

Según confirmaron a DIB en el gobierno provincial, con el incremento llevará el boleto mínimo de 599,32 a 683,22 en La Plata. En el Conurbano, el salto será de $550,30 a $627,30.

Hasta ahora, el criterio para los aumentos era aplicar un 2% por encima de la inflación del Indec del mes previo. Pero, según indicaron en el gobierno, debieron dar el OK a un aumento mayor -de modo extraordinario- porque el nivel previo resultó insuficiente.

Las razones del incremento

Fuentes del ministerio de Transportes explicaron a este medio que lo que se busca con el aumento es “recomponer los ingresos del sistema y reducir la necesidad de aportes derivados del Régimen de Compensaciones Tarifarias” en medio de la asfixia financiera en la que se encuentra el Estado bonaerense.

También va en línea “con los lineamientos fiscales y las proyecciones” contenidas en el proyecto de presupuesto 2026 que actualmente se está discutiendo en la Legislatura.

Las dos referencias tienen que ver con la disputa que Provincia viene sosteniendo con Nación en relación con la falta de pago de una serie de transferencias, un reclamo -creciente- que Axel Kicillof viene formulando a la administración de Javier Milei casi desde el inicio de su gobierno.

Hay consulta, pero no es vinculante

Entre hoy y mañana se lleva adelante un proceso legal de consulta a los usuarios antes de autorizar formalmente el aumento. Pero si bien se trata de un paso legal imprescindible, no es vinculante, por lo que más allá del resultado que arroje, el incremento se aplicará igual.

El lunes, Nación autorizó un incremento equivalente para los boletos bajo su jurisdicción en el AMBA, que son los de las 104 líneas que cruzan entre CABA y distritos del conurbano, lo que dejó el mínimo al borde de los 500 pesos. (DIB) AL

Temas
