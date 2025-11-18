ARBA prorrogó hasta el 1° de marzo la implementación del sistema digital para emitir comprobantes de retención

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) dispuso prorrogar hasta el 1° de marzo de 2026 la entrada en vigencia del nuevo procedimiento digital que permitirá a los Agentes de Recaudación generar y presentar comprobantes de retención de forma totalmente online.
La resolución 27/2025, que fue publicada este martes en el Boletín Oficial, responde a solicitudes expresas de diversas empresas que actúan como Agentes de Recaudación, las que requirieron un plazo adicional para completar la adecuación de sus sistemas informáticos y garantizar una correcta integración con la nueva plataforma digital.
Atendiendo estos planteos, ARBA “consideró necesario extender la fecha de implementación para asegurar una transición ordenada y un cumplimiento eficaz por parte de todos los actores involucrados”, según expresó la entidad en un comunicado.
Un avance en modernización y transparencia
El procedimiento digital “forma parte del proceso de modernización y simplificación tributaria que impulsa la Provincia, destinado a reducir la carga administrativa, agilizar el cumplimiento de las obligaciones y fortalecer la transparencia de las operaciones realizadas por agentes y contribuyentes”, continúa el texto.
“La nueva herramienta brindará mayor seguridad jurídica y permitirá un control sistémico más eficiente”, se afirma.
Detalles operativos
- Los comprobantes se generarán exclusivamente desde el sitio web oficial de ARBA, mediante el aplicativo “Emisión Comprobante de Retención”, utilizando CUIT y CIT.
- Toda transmisión tendrá carácter de declaración jurada y deberá enviarse antes de las 18 horas del día de vencimiento.
- El formulario A-122R constituirá la constancia oficial para las y los contribuyentes respecto de las retenciones practicadas.
- Si se registran inconvenientes técnicos el día del vencimiento, se habilitará como prórroga el día hábil inmediato siguiente una vez resuelto el inconveniente.
Los agentes podrán consultar, descargar y eliminar los comprobantes emitidos, que quedarán registrados como “datos históricos”. La medida no alcanza a bancos ni entidades financieras.