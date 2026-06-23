Las exportaciones de la agroindustria aumentaron 17,1% en 2026

La actividad agroindustrial sumó en estos cinco meses US$ 3.207 millones más que en el mismo período de 2025 en el rubro exportaciones. CAA

En su último Informe Mensual de Exportaciones, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) detalló que entre enero y mayo el sector agroindustrial acumuló exportaciones por un total de 21.995 millones de dólares. Esta cifra representa un incremento del 17,1% en comparación con el mismo ciclo de 2025, con una diferencia positiva de 3.207 millones de dólares.

Solo durante mayo, las exportaciones agroindustriales alcanzaron los 5.156 millones de dólares, lo que significa que se exportaron 834 millones de dólares más (+19,3%) que en el mismo mes del año anterior.

Las exportaciones en detalle Los complejos que registraron el mayor incremento relativo interanual fueron el Porcino, Girasol y Legumbres. En términos de aporte monetario neto al crecimiento general, el sector de Girasol, el Trigo y la cadena de Carne + Cuero vacuno se erigieron como las de mayor contribución a la suba.

En contraposición, los complejos Avícola, Arrocero y Manisero experimentaron caídas que actuaron como el principal freno a una suba aún mayor de las divisas liquidadas.

Para compartir en redes







