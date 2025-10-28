martes 28 de octubre de 2025
28 de octubre de 2025 - 16:52

La tonelada de soja rozó los US$400, el valor más alto en 15 meses

El precio de la soja alcanzado en el Mercado de Chicago estaría ligado a las negociaciones entre Estados Unidos y China, pero no beneficiaría a la Argentina.

La soja alcanza precios de otras épocas.

El precio de la soja en Chicago subió a US$ 399, el valor más alto desde julio de 2024. Esto se da en plenas conversaciones por un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China que llevaría a levantar la veda que Pekín aplica al grano estadounidense de la campaña 2025/2026 por los aranceles que impuso Donald Trump.

La carga de harina de soja para exportar. (DIB/Archivo)

La harina de soja, principal exportación argentina, tiene el precio más bajo en 15 años
Javier Milei en la inauguración de la Exposición Rural en Palermo el 26 de julio de 2025. (Presidencia)

Oficializan la baja de retenciones a las exportaciones de soja, carne, maíz, sorgo y girasol

“Tanto es así que ya se habla de exportadores que están cotizando tarifas de fletes hacia China desde el Golfo de México”, señalaron desde Granar, empresa comercializadora de granos. Según los analistas ese encuentro debe determinar un retorno inmediato de la demanda china a Estados Unidos, cualquier otro resultado sería bajista para los precios.

China compra soja pero no a la Argentina

Se estima que para completar sus requerimientos de soja para el año calendario China necesitaría entre 5,50 y 8,20 millones de toneladas y que EE.UU sería la única opción viable para proveerlos.

De esta forma, el gigante asiático retomaría la compra del poroto a Estados Unidos y dejaría de hacerlo en Argentina y Brasil, donde a esta altura los stocks son muy bajos.

Cabe apuntar que los agricultores estadounidenses habían cuestionado la ayuda a la Argentina en momentos en que el gobierno de Milei eliminó las retenciones para adelantar la liquidación de divisas. En ese momento, fue el propio Scott Bessent, el que planteó que parte del acuerdo incluía que Argentina vuelva a reimponer los derechos de importación.

Por su parte, el investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, Dante Romano, señaló que “China necesita reaprovisionarse para los meses de noviembre, diciembre y enero, y este acuerdo le permitiría hacerlo en un contexto de cosecha estadounidense activa y precios más competitivos. Sin embargo, desde febrero en adelante ya tiene buena cobertura desde Sudamérica, por lo que el impulso alcista podría ser transitorio”.

