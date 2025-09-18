jueves 18 de septiembre de 2025
18 de septiembre de 2025 - 18:35

La tasa de desocupación se mantuvo en 7,6%, pero hubo un incremento en el empleo informal

Según el Indec, el empleo informal se ubicó en 43,2%, con 5,7 millones de personas en esa condición.

Por Agencia DIB
Trabajadores desempleados.
Trabajadores desempleados.

En el segundo trimestre del año la tasa de desocupación se mantuvo en 7,6% de la población económicamente activa (PEA), lo que equivale a 1,1 millones de personas sin empleo. En tanto, la tasa de actividad se ubicó en 48,1% y la de empleo en 44,5%, lo que implica que unas 13,3 millones de personas tuvieron ocupación en los 31 aglomerados urbanos relevados, de acuerdo con el informe publicado hoy por el Indec.

Más noticias
La ventas mayoristas, más caras.

La inflación mayorista continúa al alza: 3,1% en agosto, según el Indec
pobreza-argentina-980x580

En agosto, una familia tipo necesitó $1.160.780 para no ser pobre

El estudio también reflejó un nivel de presión sobre el mercado laboral del 30,5%, compuesto por desocupados, subocupados y ocupados que buscan otro empleo. En este sentido, la subocupación alcanzó al 11,6% de la PEA, mientras que los ocupados demandantes de empleo treparon al 17,1%. Hubo un incremento en el empleo informal, que se ubicó en 43,2%, con 5,7 millones de personas en esa condición.

La distribución regional exhibió marcadas diferencias: el Gran Buenos Aires presentó la mayor tasa de desocupación (8,7%), seguido por la región Pampeana (7,4%), mientras que las menores cifras se registraron en la Patagonia y el Noroeste, ambas con 4,7%. Asimismo, en los aglomerados de más de 500.000 habitantes la desocupación fue mayor (8,0%) que en los más pequeños (5,5%).

En el área metropolitana, los números del mercado laboral reflejan la disparidad entre la Ciudad y el Conurbano. Mientras que en CABA la tasa de desocupación fue del 4,3%, en los partidos del Conurbano trepó al 9,8%, con un nivel de empleo del 42,9% sobre la población total. En conjunto, el Gran Buenos Aires registró una tasa de desocupación del 8,7% y una subocupación del 12%, lo que equivale a 683 mil personas sin empleo y 943 mil con trabajos de baja intensidad en una población económicamente activa de 7,9 millones.

Indec Mercado de Trabajo

Datos del mercado laboral

Al desagregar por sexo, la tasa de desocupación alcanzó al 8,5% entre las mujeres y al 6,8% entre los varones. Por nivel educativo, el 71,3% de los desocupados tiene hasta secundario completo, mientras que el 28,7% posee estudios superiores o universitarios. En relación con el tiempo de búsqueda, el 71,4% llevaba menos de un año buscando empleo, en tanto que el 28,2% superaba los doce meses.

Entre los ocupados, el 72,4% son asalariados, de los cuales el 37,7% no realiza aportes jubilatorios. El 23,7% de la población trabaja por cuenta propia, el 3,5% son patrones y el 0,4% trabajadores familiares sin remuneración. Por calificación, el 55,5% se desempeña en puestos operativos, el 16,8% en técnicos, el 16,3% en no calificados y solo el 11% en profesionales, lo que refleja la composición estructural del empleo en el país.

Región pampeana

En la región Pampeana (Bahía Blanca-Cerri, Concordia, Gran Córdoba, Gran La Plata, Gran Rosario, Gran Paraná, Gran Santa Fe, Mar del Plata, Río Cuarto, Santa Rosa-Toay y San Nicolás-Villa Constitución), la tasa de desocupación se ubicó en 7,4%, con un nivel de actividad del 48,8% y un empleo del 45,2% sobre el total de la población. Esto equivale a unos 352 mil desocupados y 560 mil subocupados en una población económicamente activa de 4,7 millones de personas. La presión laboral también resultó significativa, con un 17,6% de ocupados demandando otro empleo y un 11,9% de subocupación, lo que muestra que, aun con indicadores cercanos al promedio nacional, persiste un mercado laboral tensionado en la región. (DIB)

Temas
Ver más

La inflación mayorista continúa al alza: 3,1% en agosto, según el Indec

En agosto, una familia tipo necesitó $1.160.780 para no ser pobre

La inflación fue de 1,9% en agosto y por ahora la suba de dólar no pasa a precios

El sueño de acceder a la vivienda con crédito hipotecario se debilita

La Provincia suspende las multas que deben pagar las distribuidoras eléctricas

El dólar mayorista quebró por primera vez el techo de la banda e intervino el BCRA

Presupuesto 2026: buscan eliminar la movilidad de las asignaciones familiares

Fábrica bonaerense de cerámicos echó a 65 operarios

Milei vuelve a la carga para quitar subsidios al gas a distritos bonaerenses

El Gobierno privatizará la empresa que opera las tres centrales nucleares

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Sistema de energía eléctrica de alta tensión.

La Provincia suspende las multas que deben pagar las distribuidoras eléctricas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Trabajadores desempleados.

La tasa de desocupación se mantuvo en 7,6%, pero hubo un incremento en el empleo informal

Por  Agencia DIB