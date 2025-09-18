La tasa de desocupación se mantuvo en 7,6%, pero hubo un incremento en el empleo informal

En el segundo trimestre del año la tasa de desocupación se mantuvo en 7,6% de la población económicamente activa (PEA), lo que equivale a 1,1 millones de personas sin empleo . En tanto, la tasa de actividad se ubicó en 48,1% y la de empleo en 44,5%, lo que implica que unas 13,3 millones de personas tuvieron ocupación en los 31 aglomerados urbanos relevados, de acuerdo con el informe publicado hoy por el Indec .

El estudio también reflejó un nivel de presión sobre el mercado laboral del 30,5%, compuesto por desocupados, subocupados y ocupados que buscan otro empleo . En este sentido, la subocupación alcanzó al 11,6% de la PEA, mientras que los ocupados demandantes de empleo treparon al 17,1%. Hubo un incremento en el empleo informal, que se ubicó en 43,2%, con 5,7 millones de personas en esa condición.

La distribución regional exhibió marcadas diferencias: el Gran Buenos Aires presentó la mayor tasa de desocupación (8,7%) , seguido por la región Pampeana (7,4%), mientras que las menores cifras se registraron en la Patagonia y el Noroeste, ambas con 4,7%. Asimismo, en los aglomerados de más de 500.000 habitantes la desocupación fue mayor (8,0%) que en los más pequeños (5,5%).

En el área metropolitana, los números del mercado laboral reflejan la disparidad entre la Ciudad y el Conurbano. Mientras que en CABA la tasa de desocupación fue del 4,3%, en los partidos del Conurbano trepó al 9,8%, con un nivel de empleo del 42,9% sobre la población total. En conjunto, el Gran Buenos Aires registró una tasa de desocupación del 8,7% y una subocupación del 12%, lo que equivale a 683 mil personas sin empleo y 943 mil con trabajos de baja intensidad en una población económicamente activa de 7,9 millones.

Indec Mercado de Trabajo

Datos del mercado laboral

Al desagregar por sexo, la tasa de desocupación alcanzó al 8,5% entre las mujeres y al 6,8% entre los varones. Por nivel educativo, el 71,3% de los desocupados tiene hasta secundario completo, mientras que el 28,7% posee estudios superiores o universitarios. En relación con el tiempo de búsqueda, el 71,4% llevaba menos de un año buscando empleo, en tanto que el 28,2% superaba los doce meses.

Entre los ocupados, el 72,4% son asalariados, de los cuales el 37,7% no realiza aportes jubilatorios. El 23,7% de la población trabaja por cuenta propia, el 3,5% son patrones y el 0,4% trabajadores familiares sin remuneración. Por calificación, el 55,5% se desempeña en puestos operativos, el 16,8% en técnicos, el 16,3% en no calificados y solo el 11% en profesionales, lo que refleja la composición estructural del empleo en el país.

Región pampeana

En la región Pampeana (Bahía Blanca-Cerri, Concordia, Gran Córdoba, Gran La Plata, Gran Rosario, Gran Paraná, Gran Santa Fe, Mar del Plata, Río Cuarto, Santa Rosa-Toay y San Nicolás-Villa Constitución), la tasa de desocupación se ubicó en 7,4%, con un nivel de actividad del 48,8% y un empleo del 45,2% sobre el total de la población. Esto equivale a unos 352 mil desocupados y 560 mil subocupados en una población económicamente activa de 4,7 millones de personas. La presión laboral también resultó significativa, con un 17,6% de ocupados demandando otro empleo y un 11,9% de subocupación, lo que muestra que, aun con indicadores cercanos al promedio nacional, persiste un mercado laboral tensionado en la región. (DIB)