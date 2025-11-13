La soja alcanzó su valor más alto en 17 meses: US$421,45 la tonelada

En la Bolsa de Chicago -entidad que marca la tendencia mundial-, la soja escaló a US$421,45 por tonelada, con una suba de US$4,87 en el día para la posición enero.
El anterior pico en la Bolsa de Chicago había sido hace diez días cuando la soja llegó a US$416. Así alcanzó los niveles registrados en junio de 2024.
Esta cotización, la mayor desde junio de 2024, está impulsada por la demora en la siembra de la oleaginosa en Brasil y la posibilidad de mayores compras por parte de China debido a los probables acuerdos con Estados Unidos, entre otros motivos.