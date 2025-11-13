jueves 13 de noviembre de 2025
13 de noviembre de 2025 - 19:56

La soja alcanzó su valor más alto en 17 meses: US$421,45 la tonelada

El anterior pico en la Bolsa de Chicago había sido hace diez días cuando la soja llegó a US$416. Así alcanzó los niveles registrados en junio de 2024.

Por Agencia DIB
La cotización de la soja sigue en ascenso.

En la Bolsa de Chicago -entidad que marca la tendencia mundial-, la soja escaló a US$421,45 por tonelada, con una suba de US$4,87 en el día para la posición enero.

La soja alcanza precios de otras épocas.

Esta cotización, la mayor desde junio de 2024, está impulsada por la demora en la siembra de la oleaginosa en Brasil y la posibilidad de mayores compras por parte de China debido a los probables acuerdos con Estados Unidos, entre otros motivos.

