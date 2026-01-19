lunes 19 de enero de 2026
19 de enero de 2026 - 09:15

La Provincia prorrogó la emergencia agropecuaria en dos distritos del sudoeste

El Gobierno bonaerense extendió la declaración de la emergencia agropecuaria por inundaciones en Guaminí y Coronel Suárez.

Por Agencia DIB
Las inundaciones complican a los campos bonaerenses.&nbsp;

Tras un 2025 muy complicado por las inundaciones en gran parte de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno bonaerense prorrogó este lunes el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en distintas circunscripciones de los partidos de Coronel Suárez y Guaminí. La medida quedó formalizada a través del Decreto N° 1/2026, firmado por el gobernador Axel Kicillof y publicado en el Boletín Oficial.

La prórroga rige para el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026, y alcanza a las mismas zonas que ya habían sido declaradas en emergencia por el Decreto N° 1180/25. En el caso de Coronel Suárez, incluye las circunscripciones III, IV, V, X, XI, XII y XIV, mientras que en Guaminí abarca las circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX.

Según los considerandos del decreto, la decisión se fundamenta en la continuidad de una situación crítica provocada por un fenómeno natural adverso de carácter extraordinario, que sigue afectando de manera directa la producción y la capacidad productiva de las explotaciones rurales. Informes técnicos, relevamientos en campo e imágenes satelitales confirmaron que los perjuicios persisten y justifican la extensión de la emergencia.

Entre los beneficios previstos se destaca la exención total o parcial del impuesto Inmobiliario Rural, según se trate de situaciones de desastre o emergencia agropecuaria, en proporción al nivel de afectación de cada explotación. Además, se habilitan beneficios crediticios contemplados en la Ley N° 10.390, con intervención del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

