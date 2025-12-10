La Provincia entregó kits apícolas en el marco del programa Mi Primera Colmena

La Provincia concretó este martes la entrega de 167 kits apícolas correspondientes a la edición 2025 del programa Mi Primera Colmena , en un acto encabezado por el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez , en el Vivero Darwin del Parque Pereyra Iraola.

Con esta entrega la iniciativa alcanzó los 1.000 nuevos productores capacitados e inscriptos en el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA) , que así se consolida como una de las principales políticas de impulso al sector en el territorio bonaerense.

Durante la actividad, Rodríguez destacó la importancia de “sostener políticas públicas que demuestran impacto concreto en las comunidades productivas”: "Muchas veces se habla de lo significativo que resulta que una idea interesante, que tiene buenas respuestas y que demuestra impacto, pueda sostenerse en el tiempo. Para nosotros es una verdadera satisfacción poder decir que esta es la cuarta edición anual consecutiva del programa Mi Primera Colmena ".

El ministro también señaló que el proyecto “se consolidó en diversas regiones porque cumplió un objetivo claro y mantuvo una demanda sostenida , incluso superior a las capacidades operativas y de acompañamiento de las organizaciones participantes”, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense (MDA).

Pedido de Kicillof

En ese contexto, el funcionario remarcó “el pedido permanente del gobernador, Axel Kicillof, de profundizar el trabajo y garantizar la continuidad de todas las políticas destinadas a fortalecer la producción bonaerense”.

A su vez, repasó la evolución del programa desde su puesta en marcha: “La primera edición comenzó con poco más de cien núcleos; la segunda y la tercera superaron los doscientos cada una; y la edición actual se encamina a superar los trescientos kits”.

Crecimiento

Javier Rodríguez contextualizó este crecimiento dentro de la expansión general de la actividad apícola en la provincia. Señaló que, al inicio de la gestión, había aproximadamente 4.600 productores registrados y que hoy esa cifra asciende a 7.200.

"Esta expansión tiene que ver con nuestra mirada sobre la importancia de la producción apícola: es una fuente de empleo, de oportunidades y también una forma de cuidado ambiental. A través de la apicultura se generan ingresos, se fortalece el desarrollo territorial y, al mismo tiempo, se protege el ambiente produciendo algo tan noble como la miel", afirmó.

333 kits

La edición 2025 del programa contempla la entrega de 333 kits distribuidos en las siete regiones apícolas de la provincia. Los beneficiarios son productores que completaron el curso de iniciación dictado por el Ministerio y que no poseían colmenas al momento de su inscripción.

Los kits incluyen material vivo desarrollado por la Dirección Apícola y equipamiento básico para iniciar la actividad.

Fuente: Agencia DIB