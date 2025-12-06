La Provincia destacó en Marcos Paz el avance del Programa Huerta Urbana Bonaerense

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez , encabezó en Marcos Paz una nueva instancia del Programa Huerta Urbana Bonaerense y entregó certificaciones a productores de alimentos artesanales registrados como PUPAA . La actividad se realizó junto al intendente, Ricardo Curutchet , y autoridades provinciales.

Durante el encuentro, el funcionario acompañó la distribución de plantines producidos por organizaciones de la agricultura familiar. En Marcos Paz se asistió a nueve proyectos, entre huertas comunitarias, escuelas y el Jardín Botánico Municipal.

En ese marco, Rodríguez recordó el origen del programa: “Arrancamos el programa Huertas Urbanas Bonaerenses en 2023, tomando como referencia el histórico ProHuerta” . Explicó además que la iniciativa tiene múltiples objetivos. “ El objetivo de la huerta es producir alimentos de manera local, pero también educar . En las escuelas, la huerta se convierte en una herramienta pedagógica: los chicos y las chicas aprenden cómo producir sus propios alimentos y además suelen consumir más verduras cuando las producen ellos mismos. Para nosotros esto también es educación alimentaria”.

El ministro de Desarrollo Agrario destacó el rol sanitario de la propuesta: “ En los hospitales, las huertas muchas veces funcionan como acompañamiento terapéutico . Por eso decimos que este programa también está vinculado a la salud: por la alimentación y por la actividad misma de la huerta, que mejora la calidad de vida”.

Y, además, su carácter comunitario: “Hay algo que para nosotros es central: fortalecer la comunidad. Una huerta requiere trabajo colectivo. En una escuela, en un hospital, en un club, en una asociación civil: siempre implica organización, tarea compartida, participación. Para nosotros la huerta es también una excusa para fortalecer ese tejido comunitario”.

Con ese espíritu, el ministro destacó la escala que alcanzó el programa: "En esta campaña vamos a estar prácticamente en 100 municipios, con más de 500.000 plantines. Es un programa que sigue creciendo porque la demanda está". Y agregó: “El programa ha ido creciendo muchísimo. Lamentablemente el Gobierno Nacional en su momento decidió eliminar ProHuerta, perdiéndose así capacitación, educación para el trabajo, actividades sanitarias y fortalecimiento comunitario. Frente a eso, creemos que este programa provincial cobra todavía más sentido”.

Certificaciones PUPAA

Durante la jornada también se entregaron certificaciones PUPAA a tres elaboradores artesanales de alimentos: Choco Crazy Sweet y Sabores, Confianza Cerveza Artesanal y Colores – Huerta Boutique.

Javier Rodríguez destacó el impacto de esta herramienta para los emprendimientos bonaerenses: "Este certificado le permite a un emprendedor que produce en una cocina domiciliaria, pero que cumple con todas las normas de inocuidad, tener un mercado potencial de 17 millones de bonaerenses".

Y añadió: "Hay quienes empiezan como hobby, otros como ingreso adicional y otros ya lo toman como trabajo principal. Lo importante es que el Estado provincial acompañe ese primer paso".

“Nación puso palos en la rueda”

El ministro también hizo referencia al marco provincial que permite sostener estos programas. "La aprobación de las leyes de Presupuesto, Fiscal y Endeudamiento era fundamental para mantener los programas que desde la provincia venimos llevando adelante. Hubo una intencionalidad del Gobierno nacional de poner palos en la rueda para que esto no funcione", señaló.

Javier Rodríguez explicó que “aprobar la Ley de Endeudamiento tenía que ver, fundamentalmente, con contar con la autorización necesaria para tomar deuda que permita cancelar compromisos anteriores”.

Además, remarcó que “se trata de un presupuesto que, en materia fiscal, no implica aumentos en términos reales: todas las actualizaciones están por debajo de la inflación, de modo que no hay un incremento real en ninguna partida”.

Al respecto, acotó: "Cuando la situación está complicada, más se necesita del acompañamiento y de la cercanía para afrontar los momentos difíciles. Estamos convencidos de que cada una de estas iniciativas ayuda a generar más producción, más empleo y una mejor comunidad".

Más tarde, Javier Rodríguez recorrió las instalaciones del frigorífico Cazcol, que recientemente incorporó un tráiler refrigerado y nuevo equipamiento de frío gracias a un financiamiento provincial, en el marco de la cuarta convocatoria para el fortalecimiento de la comercialización en Mercados Bonaerenses.

Fuente: Agencia DIB