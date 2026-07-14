La inflación perforó el 2%: 1,9% en junio, el número más bajo en 10 meses

La inflación de junio fue de 1,9% , según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) . De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 33,5% en doce meses y confirmó la desaceleración. Este, a su vez, fue el valor más bajo en diez meses, tras aquel 1,9% de agosto de 2025 .

Poco después de las 16, el ministro Luis Caputo celebró el índice en redes sociales: “La inflación núcleo fue de 1,6% mensual. La variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde julio del año pasado” . A su vez, Caputo destacó el comportamiento de los distintos rubros: “A nivel de divisiones, la variación en ‘Alimentos y bebidas no alcohólicas’ fue de 1,3%, en tanto ‘Prendas de vestir y calzado’ registró una suba de 0,4%. Esta última división exhibió una variación de 11,9% interanual”. Siempre de acuerdo con el ministro, “la media móvil de tres meses disminuyó 0,5pp en relación a mayo, ubicándose en el nivel más bajo desde octubre del año pasado y reflejando la fortaleza del proceso de desinflación” .

De nuevo al índice del organismo, la última vez que la tasa inflacionaria registró un alza fue en marzo , después de haber alcanzado un valor de 3,4%. En los meses siguientes, la tendencia se consolidó a la baja y alcanzó el tercer mes consecutivo de retracción: abril (2,6%), mayo (2,1%) y junio (1,9%).

LA INFLACIÓN DE JUNIO FUE LA MÁS BAJA EN 10 MESES: 1,9% En junio la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC Nacional) fue de 1,9% mensual. La inflación núcleo fue de 1,6% mensual La variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025, en…

En lo que va del año, la inflación acumula 16,8% en el primer semestre . De acuerdo con el Indec, la división que mostró el mayor incremento mensual fue “Recreación y cultura”, con un alza de 4,2% , impulsada principalmente por los aumentos en paquetes turísticos. Le siguió “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, que avanzó 3,3% por las subas en alquileres y tarifas. En el otro extremo, las menores variaciones correspondieron a “Prendas de vestir y calzado” (0,4%) y “Comunicación” (0,9%).

Por categorías, los precios estacionales aumentaron 3,4%, los regulados subieron 2,3% y el IPC Núcleo registró una variación de 1,6%. Entre los componentes del núcleo, el organismo destacó las subas en pan y cereales, productos medicinales y alquiler de la vivienda, mientras que en los estacionales incidieron los incrementos en verduras y turismo, parcialmente compensados por la baja de las frutas.

En cuanto a las divisiones con mayor incidencia sobre el resultado general, el informe indicó que en las regiones Pampeana, Noroeste y Cuyo el principal aporte provino de “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, debido al aumento de verduras y panificados. En el Gran Buenos Aires, el Noreste y la Patagonia, la mayor incidencia correspondió a “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, por los incrementos en electricidad, alquileres y, en el caso del GBA, expensas.

Por otra parte, el organismo informó que los bienes registraron una variación mensual de 1,4%, mientras que los servicios aumentaron 2,9%. A nivel regional, la inflación de junio fue de 2% en la región Pampeana, 1,9% en el Gran Buenos Aires y el Noreste, 1,7% en el Noroeste y 1,6% tanto en Cuyo como en la Patagonia.

Fuente: Agencia DIB