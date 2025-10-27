lunes 27 de octubre de 2025
27 de octubre de 2025 - 18:21

La fábrica de rulemanes SKF cierra su planta en Tortuguitas y despide a 150 operarios

Tras 90 años en el país, la fábrica de rulemanes sueca se reconvertirá en importadora y llevará su producción a Brasil.

Por Agencia DIB
La fábrica de rodamientos SKF en Tortuguitas operaba desde hace 90 años.

La fábrica de rodamientos SKF en Tortuguitas operaba desde hace 90 años.

La multinacional sueca SKF, dedicada a la fabricación de rodamientos, confirmó el cierre de su histórica planta en la localidad bonaerense de Tortuguitas, donde trabajaban unas 150 personas, informó el diario Resumen, de Pilar. La fábrica, que lleva 90 años en el país, se reconvertirá en importadora, y traerá desde Brasil los productos que hasta ahora elaboraba en Argentina.

Más noticias
La Nissan Frontier ya no se produce más en la planta de Renault en Córdoba.

Nissan ya no fabrica más vehículos en la Argentina
El dólar bajó tras el triunfo de La Libertad Avanza.

El día después: euforia de los mercados, baja del dólar y Riesgo País en 652 puntos

El anuncio se conoció a través de un video difundido en YouTube, y no mediante un comunicado oficial o una asamblea. Allí se confirmaba lo que desde hacía meses se rumoreaba en los pasillos de la fábrica: el cierre definitivo de la planta de Panamericana y el despido masivo de todo el personal.

“Nos enteramos por redes sociales que íbamos a perder el trabajo. Es una falta total de respeto”, relató uno de los operarios afectados. Desde el gremio metalúrgico, la UOM, su secretario general Abel Furlán lamentó la decisión y apuntó directamente contra el rumbo económico del Gobierno: “Mientras el mundo cuida su producción, Argentina abre sus puertas a todo lo importado”.

El Ministerio de Trabajo bonaerense intervino para garantizar que los empleados cobren la indemnización correspondiente e incluso un monto superior al previsto por ley.

Una histórica fábrica

La planta de SKF en Tortuguitas -sinónimo de rulemanes- fue durante décadas un emblema del sector metalúrgico, abasteciendo tanto al mercado interno como a la exportación. La decisión de cerrar no se debe a una crisis económica de la compañía: según sus balances globales, en 2024 facturó más de 9.300 millones de dólares y registró un margen operativo del 13,5%.

En realidad, se trata de una estrategia global de reducción de costos, que incluye el cierre de plantas y el traslado de operaciones a países con menores costos laborales.

La planta de Tortuguitas venía atravesando desde hace meses un proceso de achicamiento progresivo, con despidos encubiertos, retiros voluntarios y reducción de turnos. La decisión final de cerrar la fábrica se concretó en un contexto de liberalización de importaciones, caída de la producción industrial y falta de políticas de protección al mercado interno.

La crisis industrial se profundiza

Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) advierten que el cierre de SKF se inscribe en un proceso más amplio de desindustrialización. Según su informe de septiembre, la producción cayó 5,2% interanual y el uso de la capacidad instalada alcanzó su punto más bajo desde junio de 2020. “La apertura indiscriminada promete precios bajos a corto plazo, pero sale caro a futuro”, señaló el presidente de ADIMRA, Elio Del Re.

Temas
Ver más

Nissan ya no fabrica más vehículos en la Argentina

El día después: euforia de los mercados, baja del dólar y Riesgo País en 652 puntos

Desde el Gobierno aseguran que "no cambia en nada el programa económico"

El dólar cerró en leve alza en la última rueda antes de las elecciones y EE.UU. volvió a intervenir

Senasa simplifica la Cuarentena Post-Entrada para importación de material vegetal

Indec: leve mejora en las ventas de los supermercados y caída en las de los mayoristas

A tres días de las elecciones, el dólar volvió a bajar pero sigue por encima de los $1.500

Tener trabajo asegura poco: casi el 22% de los asalariados formales está por debajo de la línea de pobreza

Luis Caputo negó una devaluación: "Estoy cómodo con el dólar a $1500"

Estados Unidos planea cuadruplicar la importación de carne vacuna argentina

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El dólar bajó tras el triunfo de La Libertad Avanza.

El día después: euforia de los mercados, baja del dólar y Riesgo País en 652 puntos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El dólar bajó tras el triunfo de La Libertad Avanza.

El día después: euforia de los mercados, baja del dólar y Riesgo País en 652 puntos

Por  Agencia DIB