miércoles 29 de octubre de 2025
29 de octubre de 2025 - 09:40

La venta de combustibles sigue con cierta inestabilidad en el año

Las cifras oficiales mostraron una tendencia dispar entre regiones y productos, con una caída generalizada en septiembre en la comercialización de los fluidos.

Por Agencia DIB
Un empleado de YPF espera por clientes en una estación de servicio. (Xinhua/Martín Zabala)
La venta de combustibles en Argentina registró en septiembre un retroceso mensual de 3,1%, la segunda contracción consecutiva ya que en agosto el indicador había descendido 2,9%. Así se desprende de datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación, que si se mide a septiembre de manera interanual (mismo mes de 2024) marca una suba de 4,8%.

