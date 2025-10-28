martes 28 de octubre de 2025
28 de octubre de 2025 - 17:03

Indec: los salarios subieron 3,2% en agosto y acumulan un incremento de 27,6% en lo que va del año

El motor de la variación mensual se encontró principalmente en el sector privado no registrado, con un aumento del 6%, según el Indec.

Por Agencia DIB
Según el Indec, los salarios le ganaron a la inflación en agosto.

Los salarios experimentaron un incremento del 3,2% en agosto respecto del mes anterior, por encima de la inflación, que fue del 1,9%. Este aumento lleva al indicador a acumular una suba del 27,6% en lo que va del año, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El motor de la variación mensual se encontró principalmente en el sector privado no registrado, con un aumento del 6%. Por otro lado, el sector registrado mostró una suba más moderada del 2,4%. Al interior del sector, el sector privado creció un 2,2%, mientras que el sector público se incrementó 2,8%.

En la comparación interanual, el Índice de Salarios total creció 49,6%, también por encima de la inflación interanual, que fue del 33,6%. Una vez más, el sector privado no registrado fue el que mostró el mayor dinamismo con un 129,9% de variación interanual. Los salarios del sector privado registrado y del sector público notaron subas interanuales de 36,1% y 38,8%, respectivamente.

Salarios según el Indec

Salarios no registrados a la cabeza

Si se analiza el crecimiento acumulado en el año (diciembre 2024 a agosto 2025), el sector con la mayor suba es el privado no registrado, con un 67,4%. El sector público acumuló un incremento del 22,5%, y el sector privado registrado, del 18,8%.

Dentro del sector público, el informe detalla que el subsector público nacional experimentó un aumento mensual del 3% y el subsector público provincial un 2,9% en agosto. Las variaciones interanuales para estos subsectores fueron de 23,3% y 44,3%, respectivamente. El acumulado anual fue de 14,6% para el nacional y de 25,7% para el provincial. (DIB)

