miércoles 29 de octubre de 2025
29 de octubre de 2025 - 17:08

La Plata: detienen al padre del futbolista Agustín Almendra por integrar banda de "roba ruedas"

La detención se produjo el 7 de octubre, pero se conoció ahora. Pablo Ezequiel Almendra ya había sido detenido por robo en 2023, también en La Plata.

Por Agencia DIB
Agustín Almendra, jugador de Racing.

En un operativo policial desarrollado el pasado 7 de octubre en horas de la mañana, en la localidad platense de Gonnet, efectivos de la Sección Motorizada de La Plata interceptaron un vehículo sospechado de estar vinculado con una serie de robos bajo las modalidades “roba ruedas” y “roba techos”. Circulaban dos ocupantes, uno de ellos el padre del mediocampista Agustín Almendra, jugador de Racing.

Fotograma de Coraje o destino, cortometraje de Nicolás Villarreal sobre Juan Manuel Fangio.

El director argentino Nicolás Villarreal presentó su corto "Coraje o destino", un tributo a Juan Manuel Fangio
La AFA confirmó que pasará a llamarse Estadio “Diego Armando Maradona – Tricampeones del Mundo.

El Estadio Único de La Plata vuelve a cambiar de nombre

Según informa diario El Día, efectivos de la división motorizada realizaban tareas de patrullaje preventivo sobre Camino Centenario y 495, jurisdicción de la Comisaría 13ª de Gonnet. En ese momento, los uniformados observaron un Fiat Cronos gris oscuro que coincidía con un vehículo identificado en varios robos.

Al advertir la presencia policial, uno de los ocupantes intentó ocultarse en el asiento trasero, lo que reforzó las sospechas de los agentes. Los efectivos constataron que el conductor intentaba retirar cintas adhesivas de sus muñecas, las cuales eran compatibles con la adulteración de patentes. Así descubrieron que el dominio estaba vinculado con hechos delictivos.

Los ocupantes fueron identificados como dos hermanos, Pablo Ezequiel y Miguel Ángel, de 47 y 43 años, domiciliados en Claypole. En el interior del vehículo se encontraron herramientas utilizadas en robos de ruedas, entre ellas una llave cruz, destornilladores de distintos tamaños, una tijera corta chapa, un criquet, una linterna, una llave de fuerza, tuercas antirrobo y un martillo de goma, siempre de acuerdo con El Día.

Antecedente, también en La Plata

En 2023, Pablo Ezequiel Almendra había sido aprehendido junto a otros cuatro sospechosos cuando circulaban en un Volkswagen Polo blanco por la zona Norte de La Plata, recuerda el sitio 0221.com.ar. En aquella oportunidad, los efectivos habían recibido un llamado que alertaba sobre un robo en una vivienda de City Bell. Los ladrones habían escapado en un vehículo con esas características y, tras un operativo cerrojo, la Policía Bonaerense logró interceptarlos. (DIB)

Yanet Rivero, la víctima del presento femicidio de Berisso. (NA)

¿Femicidio en Berisso? Murió una mujer tras un incendio y se sospecha de su pareja

