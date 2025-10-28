El dólar volvió a subir y se acercó a los $1.500

El dólar ya está cerca de los $1,500 en los que Caputo dijo sentirse "cómodo".

El dólar oficial cerró este martes en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $35 respecto del cierre del lunes , cuando tuvo una fuerte baja tras éxito del Gobierno en las elecciones.

Desde el Gobierno aseguran que "no cambia en nada el programa económico"

El día después: euforia de los mercados, baja del dólar y Riesgo País en 652 puntos

De esta manera, quedó cerca de los $1.500, en donde el ministro de Economía Luis Caputo dijo sentirse “cómodo” la semana pasada, informó Noticias Argentinas.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.485 y $1.500 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.500.

El dólar blue se conseguía en $1.445 para la compra y $1.465 para la venta , sin registrar cambios respecto a la rueda del lunes.

El dólar mayorista, en cambio, se posicionó en $1.470 con una suba de 3,3%, en lo que fue una jornada “volátil” con volumen de US$571 millones, según estiman analistas.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 2,3% hasta $1.474,58, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 2,2% hasta los $1.492,03.

La bolsa, nuevamente en alza

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$41.059 millones.

En cuanto al Merval volvió a tener otra jornada de gran tendencia alcista con una suba de casi el 6%.