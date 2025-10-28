martes 28 de octubre de 2025
28 de octubre de 2025 - 18:12

El dólar volvió a subir y se acercó a los $1.500

Después de la baja del lunes, el dólar retomó la tendencia alcista y subió $35. En tanto, el índice Merval de la Bolsa porteña siguió para arriba: casi el 6%.

Por Agencia DIB
El dólar ya está cerca de los $1,500 en los que Caputo dijo sentirse cómodo.&nbsp;

El dólar ya está cerca de los $1,500 en los que Caputo dijo sentirse "cómodo". 

El dólar oficial cerró este martes en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $35 respecto del cierre del lunes, cuando tuvo una fuerte baja tras éxito del Gobierno en las elecciones.

Más noticias
El dólar bajó tras el triunfo de La Libertad Avanza.

El día después: euforia de los mercados, baja del dólar y Riesgo País en 652 puntos
El ministro de Economía, Luis Caputo.

Desde el Gobierno aseguran que "no cambia en nada el programa económico"

De esta manera, quedó cerca de los $1.500, en donde el ministro de Economía Luis Caputo dijo sentirse “cómodo” la semana pasada, informó Noticias Argentinas.

Las cotizaciones del dólar

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.485 y $1.500 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.500.

El dólar blue se conseguía en $1.445 para la compra y $1.465 para la venta, sin registrar cambios respecto a la rueda del lunes.

El dólar mayorista, en cambio, se posicionó en $1.470 con una suba de 3,3%, en lo que fue una jornada “volátil” con volumen de US$571 millones, según estiman analistas.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 2,3% hasta $1.474,58, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 2,2% hasta los $1.492,03.

La bolsa, nuevamente en alza

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$41.059 millones.

En cuanto al Merval volvió a tener otra jornada de gran tendencia alcista con una suba de casi el 6%.

Temas
Ver más

El día después: euforia de los mercados, baja del dólar y Riesgo País en 652 puntos

Desde el Gobierno aseguran que "no cambia en nada el programa económico"

El dólar cerró en leve alza en la última rueda antes de las elecciones y EE.UU. volvió a intervenir

A tres días de las elecciones, el dólar volvió a bajar pero sigue por encima de los $1.500

Luis Caputo negó una devaluación: "Estoy cómodo con el dólar a $1500"

A cuatro días de las elecciones, el dólar se tomó un respiro pero con fuerte intervención del Tesoro de EE.UU.

Caputo insistió en que el esquema de bandas para el dólar no se cambia

El dólar volvió a cerrar en alza pese al nuevo respaldo de EE.UU. y la intervención del BCRA

Los salarios subieron 3,2% en agosto y acumulan incremento de 27,6% en lo que va del año

La tonelada de soja rozó los US$400, el valor más alto en 15 meses

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un trabajador de una empresa de delivery en la ciudad de La Plata. 

Reforma laboral: cuáles son los principales puntos de la nueva ley que impulsa el Gobierno

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La antigua textil fue recuperada como espacio productivo hace más de una década

La Bernalesa amplía su horizonte y el parque industrial suma tecnología e innovación

Por  Agencia DIB