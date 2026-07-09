jueves 09 de julio de 2026
9 de julio de 2026 - 14:11

La cosecha de soja llegó a su fin con 50,1 millones de toneladas

Los rindes estuvieron por encima del promedio. La producción fue un 0,4% menor a la del año pasado, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Por Agencia DIB
Novedades sobre la cosecha de soja.
Novedades sobre la cosecha de soja.

La cosecha de soja llegó a su fin en todo el país, con una producción total de 50,1 millones de toneladas, informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC). Y si bien el volumen obtenido se encuentra 0,4% por debajo de lo registrado el año pasado, se ubicó un 19% por encima del promedio de las últimas cinco campañas.

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Tras varias semanas con un avance mínimo en las labores de recolección por la alta humedad en los campos, la entidad informó que el rinde medio a nivel nacional se posicionó en 31,3 quintales por hectárea (qq/ha), un 5 % por encima de la campaña 2024/25 y 21% superior al promedio de los últimos cinco años.

Respecto a estos dos últimos puntos, vale tener en cuenta que la superficie implantada con la oleaginosa fue sensiblemente menor al del ciclo 2024/25: se sembraron 1,6 millones de hectáreas menos, equivalente a una caída del 8,6%.

En este sentido, la bolsa porteña detalló que los Núcleos Norte y Sur “registraron rendimientos levemente superiores a sus promedios históricos, con máximos de hasta 55 qq/ha en casos puntuales”. Asimismo, “el NOA y el norte de La Pampa – oeste de Buenos Aires alcanzaron récords para la serie PAS, destacándose este último tanto en soja de primera como de segunda”.

En cuanto a la cantidad de divisas que puede ingresar esta campaña el complejo sojero, cálculos privados estiman que el número podría rondar los US$ 20.000 millones brutos.

Fuente: Agencia DIB

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