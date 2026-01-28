La caída del poder adquisitivo y las importaciones provocan "una tormenta perfecta" en el sector textil

Gustavo Ludmer , asesor económico de la Cámara Argentina de la Indumentaria , aseguró que el sector atraviesa una “tormenta perfecta” , por la competencia de productos importados y la caída del poder adquisitivo de la población.

“Por un lado, hay una caída generalizada en el consumo que afecta también a muebles, autos y electrodomésticos . Esto se explica porque los salarios vienen ajustando sistemáticamente por debajo de la inflación, lo que hace que la población pierda poder adquisitivo mes a mes”, señaló el representante industrial en diálogo con Radio Rivadavia .

Al mismo tiempo, señaló que “por otro lado, existe un giro en el consumo hacia el ‘puerta a puerta’ a través de megaplataformas chinas”.

Ludmer consideró que “es un fenómeno mundial impulsado por la innovación tecnológica y el abaratamiento del transporte marítimo”.

Competencia desleal

“La problemática y la queja del sector es que esto genera una competencia desleal: cuando un consumidor importa una prenda directamente, no paga impuestos, pero cuando un productor nacional importa tela para fabricar, sí debe pagarlos”, enfatizó.

Por otro lado, denunció que “no hay ningún tipo de recepción por parte del Gobierno”, aunque admitió que “sin embargo, hay un trabajo legislativo de fuerzas transversales y gobernadores que han tomado el tema”.

Fuente: Agencia DIB