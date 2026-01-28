miércoles 28 de enero de 2026
28 de enero de 2026 - 14:02

La caída del poder adquisitivo y las importaciones provocan "una tormenta perfecta" en el sector textil

Así lo afirmó Gustavo Ludmer, asesor económico de la Cámara Argentina de la Indumentaria, quien también denunció que “no hay ningún tipo de recepción por parte del Gobierno”.

Por Agencia DIB
Mucha gente compra ropa en tiendas chinas como Shein.

Mucha gente compra ropa en tiendas chinas como Shein.

Gustavo Ludmer, asesor económico de la Cámara Argentina de la Indumentaria, aseguró que el sector atraviesa una “tormenta perfecta”, por la competencia de productos importados y la caída del poder adquisitivo de la población.

Más noticias
La planta de Tenaris en Valentín Alsina. 

El costo bonaerense de la guerra de titanes entre Bulgheroni, Rocca y Milei
La gobernacón bonaerense. 

Publicaron el cronograma pago de los estatales, con el aumento del 4.5% incluido

“Por un lado, hay una caída generalizada en el consumo que afecta también a muebles, autos y electrodomésticos. Esto se explica porque los salarios vienen ajustando sistemáticamente por debajo de la inflación, lo que hace que la población pierda poder adquisitivo mes a mes”, señaló el representante industrial en diálogo con Radio Rivadavia.

Megaplataformas

Al mismo tiempo, señaló que “por otro lado, existe un giro en el consumo hacia el ‘puerta a puerta’ a través de megaplataformas chinas”.

Ludmer consideró que “es un fenómeno mundial impulsado por la innovación tecnológica y el abaratamiento del transporte marítimo”.

Competencia desleal

La problemática y la queja del sector es que esto genera una competencia desleal: cuando un consumidor importa una prenda directamente, no paga impuestos, pero cuando un productor nacional importa tela para fabricar, sí debe pagarlos”, enfatizó.

Por otro lado, denunció que “no hay ningún tipo de recepción por parte del Gobierno”, aunque admitió que “sin embargo, hay un trabajo legislativo de fuerzas transversales y gobernadores que han tomado el tema”.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

El costo bonaerense de la guerra de titanes entre Bulgheroni, Rocca y Milei

Publicaron el cronograma pago de los estatales, con el aumento del 4.5% incluido

La paritaria de los choferes volvió a fracasar pero por ahora no hay paro en AMBA

Un jefe libertario insultó al director de ARBA por denunciar mansiones declaradas como baldíos en la Costa

Milei escala la pelea con Techint y llama a Paolo Rocca "Don Chatarrín": ¿qué hay detrás?

ARBA identificó más de 110 mil metros cuadrados sin declarar en Pinamar y Cariló

El salario real de los registrados acumula tres meses de caídaconsecutivos 

Preocupación en Tandil: cierra la única sucursal del Banco Hipotecario

Ahora se puede comprar, vender y transferir dólares a través de Cuenta DNI

Con IA y drones, ARBA sale a detectar construcciones no declaradas

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los jóvenes corriendo picadas y realizando maniobras peligrosas en una calle de Bolívar. 

Bolívar: tres detenidos por correr picadas y realizar maniobras imprudentes