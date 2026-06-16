La actividad metalúrgica sigue en baja y tiene paradas 6 de cada 10 máquinas

La actividad metalúrgica cayó 5,1% interanual en mayo y 1,4% respecto a abril. En lo que va de 2026 , acumula un retroceso del 6%, y el sector tiene seis de cada diez máquinas paradas . Esta industria atraviesa una fase de contracción prolongada y no se proyecta una recuperación , al menos en el corto plazo.

Según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina ( Adimra ), la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 39,8%, uno de los niveles más bajos de toda la serie histórica, lo que representa una caída de 6,8 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior.

"Este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial ", advirtió el informe. El presidente de Adimra , Elio Del Re , señaló que “ la industria metalúrgica sigue atravesando un escenario de demanda moderada en distintos segmentos de actividad , lo que genera dificultades para muchas empresas".

El relevamiento destaca que la tendencia contractiva se mantiene en la mayor parte del entramado productivo, afectando tanto a las diversas regiones del país como a las distintas cadenas de valor que integran el sector.

El análisis por cadena de valor refuerza el diagnóstico de caída. Las empresas vinculadas al sector Agrícola tuvieron un registro negativo del 9,5%, seguidas por Minería (-5,6%), Consumo Final (-5,5%), Automotriz (-4,6%), Alimentos y Bebidas (-4,0%), Petróleo y Gas (-3,5%), Energía Eléctrica (-1,9%) y Construcción (-1,1%).

Provincia de Buenos Aires y mercado laboral

La baja de la actividad se extendió a las principales provincias del país. Son cinco las que concentran más del 90% de la producción metalúrgica nacional y todas exhiben variaciones interanuales negativas.

En ese sentido, Buenos Aires registró el retroceso más pronunciado con un 5,9%, influenciado por los rubros de bienes de capital y fundición. Santa Fe presentó una contracción del 5,1% y Córdoba del 4,1%, mientras que Entre Ríos y Mendoza registraron bajas del 3,8% y 2,4% respectivamente.

En el mercado laboral, el nivel de empleo que aportan las empresas metalúrgicas registró una caída interanual del 2,2%. En la variación mensual contra el mes de marzo, la dotación de personal tuvo un descenso del 0,2%. Estas cifras acompañan la dinámica de retroceso registrada en el nivel de actividad general.

Finalmente, las perspectivas para el corto plazo no muestran señales de recuperación inmediata. Según el relevamiento, 7 de cada 10 empresas consultadas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos tres meses.

Fuente: Agencia DIB