miércoles 26 de noviembre de 2025
26 de noviembre de 2025 - 15:01

Axel Kicillof busca cobrarle Ingresos Brutos a las operaciones financieras de Nación

Axel Kicillof promuebe una expeción que figaba en el Código Fiscal de la Provincia. La alícuita sería del 9%. Fuertes críticas de la oposición.

Por Agencia DIB
Kicillof habla ante el pleno de diputados y senadores.&nbsp;

Kicillof habla ante el pleno de diputados y senadores. 

El gobierno provincial incluyó una modificación al código fiscal para comenzar a cobrar una alícuota del 9% de Ingresos Brutos a las operaciones financieras con bonos o instrumentos similares que emita el gobierno nacional.

Más noticias
La comisión de Presupuesto de Diputados, durante la sesión de hot en la que se apribó el dictamen al proyecto de autorizacion de endeudamiento. 

Diputados dio dictamen al endeudamiento y se trataría en ambas cámaras este miércoles
Kicillof junto al intendente Arturo Rojas, al inaugurar una comisaría en Quequén.

Kicillof volvió a reclamar el endeudamiento y le puso números al fondo para los municipios

Aunque figura en el proyecto desde que Axel Kicillof lo envió al parlamento, la novedad recién se conoció hoy, a raíz de una publicación en sus redes del diputado de PRO Matías Ranzini, quien la adjudicó a una intención de “recaudar más a toda costa a expensas de encarecer el financiamiento del sector privado, en definitiva el bolsillo de los que quieren invertir”.

Buscan recaudar más a toda costa a expensas de encarecer el financiamiento del sector privado, en definitiva el bolsillo de los que quieren invertir Buscan recaudar más a toda costa a expensas de encarecer el financiamiento del sector privado, en definitiva el bolsillo de los que quieren invertir

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MatiRanzini/status/1993644896150794512&partner=&hide_thread=false

¿Qué norma se modifica?

En términos técnicos, el proyecto elimina una excepción contenida en el artículo 207 inciso c del Código Fiscal bonaerense q ue disponía “que toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos" por la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades, así como las rentas producidas por los mismos.

Ahora, esas operaciones quedarían grabadas con un 9% si se aprueba la nueva redacción del Código contenida en el artículo 99 del proyecto de Presupuesto, que dice “tampoco se encuentran alcanzadas por la exención las entidades financieras" en las operaciones con títulos "emitidos y/o que se emitan en el futuro por la Nación, sus rentas y/o los ajustes de estabilización o corrección monetaria".

El alcance del nuevo esquema

La exención se mantiene para las emisiones de deuda propias de la provincia de Buenos Aires o las de cualquier otra jurisdicción subsoberana, como las de otras provincias, CABA o municipios, ya que estas fueron "omitidas" en la modificación que apunta a la Nación.

La modificación propuesta afecta a las entidades financieras, pero la excepción del impuesto no alcanza a agentes de bolsa y a intermediarios.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Diputados dio dictamen al endeudamiento y se trataría en ambas cámaras este miércoles

Kicillof volvió a reclamar el endeudamiento y le puso números al fondo para los municipios

Kicillof suspendió su actividad en Mar del Plata por el accidente en la Ruta 2

Mientras negocian paritarias, gremios piden que se apruebe el Presupuesto

Murió Juan José Mussi, uno de los últimos "barones del Conurbano"

Axel Kicillof apuesta a tener esta semana un paquete de leyes económicas clave

Sileoni deja Educación y Kicillof nombró a Flavia Terigi, rectora de una universidad

Kicillof destacó los avances de la Ruta del Cereal, clave para la producción agropecuaria

"Sin leyes no hay vida": Kicillof se endurece y lleva a la paritaria la presión por el endeudamiento

Bianco acusa al Gobierno de Milei de "discriminación política"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La empresa de electrodomésticos Whirlpool en Pilar. 

Whirlpool cerró de forma sorpresiva su planta de Pilar: hay 220 despedidos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La empresa de electrodomésticos Whirlpool en Pilar. 

Whirlpool cerró de forma sorpresiva su planta de Pilar: hay 220 despedidos