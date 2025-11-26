miércoles 26 de noviembre de 2025
26 de noviembre de 2025 - 18:20

Monte Hermoso: condenado a 18 años de cárcel por abusar de su hija seguirá en libertad

Al comienzo de los abusos la menor tenía 7 años. Entre octubre de 2019 y junio de 2021, el acusado le exhibió material pornográfico y la sometió.

Por Agencia DIB
Condenado a 18 años de prisión por abusar de su hija en Monte Hermoso.

Agencia de Noticias Judiciales

La Justicia condenó a 18 años de cárcel a un hombre hallado culpable de abusar sexualmente de su hija en Monte Hermoso. Según la causa, entre octubre de 2019 y junio de 2021, el acusado (no se lo identifica para preservar a la joven) le exhibió a la víctima material pornográfico y la sometió en distintos domicilios ubicados en la localidad balnearia, de acuerdo con el sitio La Nueva. También se determinó que al comienzo de los abusos la menor tenía 7 años.

Los jueces consideraron probados los delitos de "promoción de la corrupción de menores, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, reiterados". En todos los casos, los delitos resultaron agravados "por haber mediado el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad y por el vínculo".

Abuso sexual: seguirá en libertad

Fuentes judiciales señalaron que el procesado arribó al juicio en libertad y que, por mayoría de opiniones, los magistrados no hicieron lugar al pedido de detención solicitado por la fiscalía. Por esa razón, el hombre permanecerá en esa condición hasta tanto el fallo condenatorio adquiera firmeza.

Al momento de los alegatos, la representante del Ministerio Público había reclamado una pena de 26 años de prisión. La misma sanción habían pedido los abogados Pablo Soteri y Mariano Prieto, quienes asesoraron a la familia de la víctima. (DIB)

