Indec: noviembre también dejó caída de ventas en supermercados, mayoristas y shoppings

De acuerdo con los datos dados a conocer esta tarde por el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censo) , en los supermercados las ventas a precios corrientes sumaron $ 2.211.327 millones, con un incremento interanual del 21,2%, aunque a precios constantes el índice registró una caída del 2,8% frente al mismo mes de 2024 y un retroceso desestacionalizado del 3,8% respecto de octubre.

En los autoservicios mayoristas , la facturación alcanzó los $ 356.323 millones, con una suba interanual del 13,3% a precios corrientes, mientras que las ventas a precios constantes disminuyeron 8,3% interanual, aunque mostraron una leve mejora mensual del 1,3% en la serie desestacionalizada.

Por su parte, los centros de compras totalizaron ventas por $ 572.044 millones, con un aumento del 17,3% interanual a precios corrientes, pero con una caída del 2,3% en términos reales, lo que refleja que la mejora nominal no logró compensar el impacto de los precios sobre el volumen de consumo.

Supermercados

En noviembre de 2025, las ventas totales en supermercados alcanzaron los $ 2.211.327 millones a precios corrientes, lo que implicó una suba interanual del 21,2%, según el Indec. Sin embargo, cuando se mide la actividad a precios constantes, el índice mostró una caída del 2,8% frente al mismo mes de 2024, lo que indica que el aumento nominal estuvo impulsado principalmente por los precios y no por un mayor volumen de consumo.

El comportamiento mensual también mostró señales de enfriamiento. En la serie desestacionalizada, las ventas retrocedieron 3,8% respecto de octubre, mientras que la serie tendencia-ciclo marcó una baja del 0,3%. En el acumulado de enero a noviembre, el índice a precios constantes presentó una variación positiva del 2,2% interanual, aunque con una dinámica más irregular en el segundo semestre.

Por rubros, los mayores incrementos interanuales se registraron en carnes, con una suba del 48,3%, alimentos preparados y rotisería (34,7%), otros artículos (31,4%) y panadería (27,4%).

En cuanto a los medios de pago, las operaciones con tarjetas de crédito sumaron $ 986.669 millones, con un aumento interanual del 13,7%, mientras que las tarjetas de débito totalizaron $ 557.725 millones, con una suba del 22,1%. Los “otros medios de pago”, que incluyen billeteras virtuales y códigos QR, crecieron 52% interanual, lo que refleja el avance de las modalidades digitales en el consumo cotidiano.

El ticket promedio se ubicó en $ 32.714, con un incremento del 28,7% interanual.

Mayoristas

En los autoservicios mayoristas, las ventas a precios corrientes sumaron en noviembre $ 356.323 millones, con un crecimiento interanual del 13,3%. No obstante, al observar la evolución a precios constantes, el índice registró una caída del 8,3% frente al mismo mes del año anterior, mientras que el acumulado enero-noviembre presentó un descenso del 7,7%.

A nivel mensual, el sector mostró una leve recuperación: la serie desestacionalizada creció 1,3% respecto de octubre y la tendencia-ciclo avanzó 0,5%. Por grupos de artículos, los mayores aumentos interanuales se dieron en carnes, con una suba del 46,1%, almacén (22,1%), otros artículos (13,3%) y bebidas (10,2%).

Centros de compra

En los centros de compras, las ventas totales a precios corrientes alcanzaron en noviembre los $ 572.044 millones, con un incremento interanual del 17,3%. Sin embargo, a precios constantes se registró una caída del 2,3% respecto del mismo mes de 2024.

En cuanto a los rubros, lideró indumentaria, calzado y marroquinería, que explicó el 39,3% del total, seguido por patio de comidas, alimentos y kioscos (17,1%), ropa y accesorios deportivos (12,3%) y electrónicos, electrodomésticos y computación (10%). Los mayores incrementos interanuales se observaron en amoblamientos y textiles para el hogar (41,9%), librería y papelería (39,8%), patio de comidas (37,8%) y juguetería (27,2%), mostrando una recuperación selectiva dentro del formato shopping.

