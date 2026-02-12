jueves 12 de febrero de 2026
12 de febrero de 2026 - 20:20

Indec: los salarios crecieron en promedio 1,6% en diciembre, con una suba interanual de 38,2%

El avance se explicó por aumentos en el sector privado registrado (2,5%) y público (1,0%). El sector privado no registrado mostró una variación de 0,1%.

Por Agencia DIB
La evolución de los salarios según el Indec.

El Índice de salarios registró en diciembre un incremento de 1,6% mensual y acumuló una suba interanual de 38,2%, según informó el Indec. El avance del último mes del año se explicó por aumentos en el sector privado registrado (2,5%) y en el sector público (1,0%), mientras que el sector privado no registrado mostró una variación casi nula, de 0,1%.

La industria automotriz mostró una utilización de apenas 31,2%, muy pordebajo del 44,2% de diciembre de 2024, según el Indec.

Indec: el uso de la capacidad instalada cayó al 53,8% en diciembre, el número más bajo de 2025
El Indec actualizó los valores de las canastas que miden la pobreza y la indigencia.

Aumento por encima de la inflación: una familia tipo necesitó en enero $ 1.360.298 para no ser considerada pobre

En términos interanuales, la dinámica fue dispar entre los distintos segmentos. Los salarios del sector privado registrado crecieron 28,7% frente a diciembre de 2024 y los del sector público avanzaron 28,9%. En cambio, el sector privado no registrado exhibió un salto de 87,9% en el mismo período, muy por encima del promedio general. Como ocurre en cada cierre de año, la variación interanual de diciembre coincide con la acumulada en 2025.

Salarios

Dentro del sector público, el subsector nacional registró en diciembre una mejora mensual de 1,0% y una suba interanual de 20,2%. Por su parte, el subsector público provincial mostró un incremento mensual de 1,1% y una variación interanual de 32,7%, evidenciando diferencias en la dinámica salarial entre jurisdicciones.

El indicador releva la evolución de los salarios pagados en la economía, aislando factores como horas trabajadas o premios por productividad, y se construye con base en la Encuesta Permanente de Hogares y registros administrativos. Con estos datos, 2025 cerró con una moderación en el ritmo de aumentos respecto del año previo, aunque con marcadas brechas entre el empleo registrado y el no registrado.

