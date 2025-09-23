Indec: las ventas en supermercados cayeron 2,1% en julio

Las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas se retrajeron durante julio, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) . Mientras que los comercios minoristas registraron una caída del 2,1% respecto del mes anterior, en los autoservicios mayoristas fue de 0,8% en igual comparación.

A nivel interanual, en julio, el índice de ventas totales a precios constantes en supermercados mostró un aumento de 1% respecto de igual mes de 2024, y el acumulado enero-julio presentó una variacion creciente de 3,5% con respecto a igual periodo de 2024. Sin embargo, en la serie desestacionalizada se mantuvo la tendencia negativa con una caida de 2,1% respecto del mes anterior.

Los artículos que impulsaron los aumentos fueron principalmente “Carnes”, con 60,9%; “Alimentos preparados y rotiseria”, con 45,2%; “Otros”, con 44,6%; e “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 43,7%. Este crecimiento refleja el fuerte impacto de la inflación en los productos de consumo cotidiano y en la ropa y textiles para el hogar.

Ventas mayoristas

Los mayoristas enfrentaron un contexto más complicado. En julio, sus ventas descendieron 6,3% respecto de igual mes de 2024, y el acumulado enero-julio registra una caída de 6,5% respecto de igual período del año anterior. En la serie desestacionalizada, se observa una caída de 0,8% respecto del mes anterior.

Entre los productos con mayores incrementos a precios corrientes, durante julio se destacaron “Carnes”, con 58,3%; “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 39,0%; “Panaderia”, con 25,7%; y “Almacen”, con 24,1%. (DIB)