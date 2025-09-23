martes 23 de septiembre de 2025
23 de septiembre de 2025 - 20:50

Indec: las ventas en supermercados cayeron 2,1% en julio

En los autoservicios mayoristas la retracción fue de 0,8% en la comparación contra junio, siempre según el Indec.

Por Agencia DIB
Cayeron las ventas en supermercados, según el Indec.

Cayeron las ventas en supermercados, según el Indec.

Las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas se retrajeron durante julio, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Mientras que los comercios minoristas registraron una caída del 2,1% respecto del mes anterior, en los autoservicios mayoristas fue de 0,8% en igual comparación.

Más noticias
Trabajadores desempleados.

La desocupación se mantuvo en 7,6%, pero hubo una suba del empleo informal
La ventas mayoristas, más caras.

La inflación mayorista continúa al alza: 3,1% en agosto, según el Indec

A nivel interanual, en julio, el índice de ventas totales a precios constantes en supermercados mostró un aumento de 1% respecto de igual mes de 2024, y el acumulado enero-julio presentó una variacion creciente de 3,5% con respecto a igual periodo de 2024. Sin embargo, en la serie desestacionalizada se mantuvo la tendencia negativa con una caida de 2,1% respecto del mes anterior.

Los artículos que impulsaron los aumentos fueron principalmente “Carnes”, con 60,9%; “Alimentos preparados y rotiseria”, con 45,2%; “Otros”, con 44,6%; e “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 43,7%. Este crecimiento refleja el fuerte impacto de la inflación en los productos de consumo cotidiano y en la ropa y textiles para el hogar.

Supermercados

Ventas mayoristas

Los mayoristas enfrentaron un contexto más complicado. En julio, sus ventas descendieron 6,3% respecto de igual mes de 2024, y el acumulado enero-julio registra una caída de 6,5% respecto de igual período del año anterior. En la serie desestacionalizada, se observa una caída de 0,8% respecto del mes anterior.

Entre los productos con mayores incrementos a precios corrientes, durante julio se destacaron “Carnes”, con 58,3%; “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 39,0%; “Panaderia”, con 25,7%; y “Almacen”, con 24,1%. (DIB)

Mayoristas
Temas
Ver más

La desocupación se mantuvo en 7,6%, pero hubo una suba del empleo informal

La inflación mayorista continúa al alza: 3,1% en agosto, según el Indec

Aves comerciales: Senasa realiza controles sanitarios de fiscalización en establecimientos

Dólar: sigue la tendencia en baja y cerró en $1.385

Fuerte apoyo de Donald Trump a Javier Milei: "Tiene mi total respaldo para la reelección"

La venta de inmuebles mostró un agosto positivo en provincia de Buenos Aires

Despidos "por goteo": la crisis golpea fuerte también a grandes empresas

Prorrogan la emergencia agropecuaria en Bolívar, 9 de Julio, Carlos Casares y Tapalqué

El dólar y el Riesgo País cayeron después de los anuncios del Gobierno y el apoyo de Estados Unidos

Cinco claves para entender el decreto sobre la quita de retenciones al campo

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La mano de un trabajador. (Agencia Xinhua)

Despidos "por goteo": la crisis golpea fuerte también a grandes empresas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Cayeron las ventas en supermercados, según el Indec.

Indec: las ventas en supermercados cayeron 2,1% en julio

Por  Agencia DIB