Gas natural licuado: Camuzzi y Vitol avanzan en un acuerdo estratégico para impulsar LNG del Plata

El desarrollo del proyecto se encuentra sujeto al cumplimiento de diversas condiciones, incluyendo la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Las empresas Camuzzi Gas Inversora S.A. y Vitol S.A. firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para el desarrollo de un acuerdo de compra de producción (offtake) y una potencial participación accionaria en LNG del Plata , proyecto actualmente controlado 100% por Camuzzi.

LNG del Plata está estratégicamente ubicado en el Puerto de La Plata , provincia de Buenos Aires, y cuenta con acceso a la infraestructura de transporte de gas natural proveniente de Vaca Muerta, en la Cuenca Neuquina. El proyecto tiene como objetivo posicionar a la Argentina como un proveedor competitivo y confiable de gas natural licuado (GNL) en los mercados internacionales, apalancando sus abundantes recursos gasíferos. Se prevé que, una vez operativo, alcance una capacidad nominal de al menos 2,4 millones de toneladas anuales (MTPA).

En el marco del MoU, Vitol podrá adquirir hasta el 100% de la producción del proyecto, mediante un acuerdo de offtake de largo plazo. Asimismo, evaluará la posibilidad de realizar una inversión accionaria en LNG del Plata junto a Camuzzi.

“Este acuerdo representa un paso estratégico en la integración de la Argentina al mercado global de GNL. A través de LNG del Plata, buscamos desarrollar una infraestructura competitiva para la exportación de gas natural licuado, generar valor sostenible, atraer inversiones y contribuir a la seguridad energética tanto a nivel local como internacional”, señaló Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi Gas Inversora S.A.

Por su parte, Pablo Galante Escobar, Head of LNG de Vitol, afirmó: "Creemos que la Argentina tendrá un rol relevante en la creciente demanda global de GNL gracias a sus abundantes reservas de gas, con el potencial de convertirse en una fuente de suministro diversificada y confiable para nuestros clientes. Nos entusiasma trabajar junto a Camuzzi para avanzar en este proyecto estratégico".

El desarrollo del proyecto se encuentra sujeto al cumplimiento de diversas condiciones, incluyendo la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Líder en el sector energético

Vitol es líder en el sector de la energía y las materias primas. Produce, gestiona y suministra energía y commodities a consumidores e industrias en todo el mundo. Además de su negocio principal - el trading- Vitol invierte globalmente en infraestructura más de USD 13.000 millones, destinados a activos de largo plazo. En 2025, Vitol entregó 23 millones de toneladas métricas (mMT) de GNL.

Fundada en Rotterdam en 1966, actualmente atiende a sus clientes a través de 40 oficinas en todo el mundo. Sus ingresos en 2025 superaron los USD 340.000 millones. Vitol es un actor de larga trayectoria en los mercados de GNL: inició sus operaciones de trading de gas natural licuado a mediados del año 2000.

En Argentina, la compañía cuenta con una oficina en Buenos Aires desde donde atiende al mercado regional, ofreciendo una amplia gama de servicios, incluido el suministro de combustibles. Su terminal de almacenamiento en Zárate es operada por su subsidiaria Vitco S.A. Su ubicación estratégica, sobre las márgenes del río Paraná de las Palmas, le permite recibir importaciones y abastecer a los crecientes mercados del interior de América del Sur. La compañía ha invertido en la ampliación de la terminal, lo que le permite alcanzar una capacidad total de almacenamiento de 250.000 m³.

Fuente: Agencia DIB