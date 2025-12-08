Fin de semana largo: se movilizaron 1,4 millones de turistas, pero las estadías son cada vez más cortas

Pasó el último fin de semana largo de 2025 y la cantidad de turistas que viajaron creció un 43,5% frente al mismo fin de semana de 2023, cuando el 8 de diciembre cayó viernes; en 2024 fue domingo.

“El clima inestable, con pronósticos de tormentas, moderó la decisión de viaje hacia algunos destinos, pero el movimiento turístico terminó mostrando un desempeño sólido para esta altura del año”, señaló CAME en su informe. La entidad concluyó que, “con un movimiento moderado, casi 1,4 millones de turistas gastaron $249.370 millones en el último fin de semana largo del año”.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , durante el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción se desplazaron 1.377.810 turistas por el país, un 43,5% más que en el mismo feriado de 2023.

La estadía promedio fue de dos noches, por debajo de los 2,6 días registrados en 2023, una tendencia que se profundiza en un contexto de menor poder adquisitivo de los hogares, que favorecen escapadas más cortas, cercanas y de menor costo. El gasto promedio diario por turista fue de $ 90.495, un 8,8% mayor en términos reales respecto de 2023. “Este aumento refleja un mayor esfuerzo de consumo de los viajeros, que concentraron sus gastos en servicios esenciales y en experiencias de alto valor percibido”, señaló la entidad.

En total, según CAME, los turistas desembolsaron $ 249.370 millones a lo largo del fin de semana, lo que implicó un aumento real del 20,1% frente a 2023.

Ocho fines de semana largos

Este año hubo ocho fines de semana largos, en los que viajaron 13.342.750 turistas por el país. Esas escapadas representaron un movimiento económico estimado en $ 2.971.578 millones, equivalente a unos US$ 2.030 millones.

Históricamente, el feriado de diciembre solía superar en movimiento al fin de semana largo de noviembre. Sin embargo, este año la tendencia se invirtió en la mayoría de las provincias, en parte porque el fin de semana “extralargo” de noviembre fue de cuatro días.

Provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, el último fin de semana largo dejó una actividad turística intensa y diversa.

En Mar del Plata, las reservas comenzaron en torno al 55% y finalizaron con una ocupación superior al 60%, impulsada por visitantes espontáneos.

En La Plata, la capital provincial alcanzó niveles de ocupación de entre el 90% y el 100%, movilizada por una agenda musical de alta convocatoria: Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Diego Maradona, Andrés Calamaro en el Hipódromo y La Delio Valdez en un teatro local. La demanda de alquileres temporarios aumentó con fuerza y la ciudad registró uno de sus fines de semana más concurridos del año.

Fuente: Agencia DIB